三菱「デリカ祭り」＆新型公開に大反響！ 東京オートサロンで「1番尖ってた」「もっとやれ」などSNSでもファン注目

三菱自動車は「東京オートサロン2026」の会場を「デリカ祭り」に仕立て、新型『デリカD:5』と新型『デリカミニ』のカスタムカーを中心に、合計11台を参考出品した。SNSでは、「三菱の勢い感じるブース」「1番尖ってた」「いいぞもっとやれ」など、開催後も話題となっている。

三菱自動車ブースでは「デリカ祭り　遊び心を解き放て」をテーマとし、『デリカD:5』と『デリカミニ』の、力強さと機能性を演出したカスタムカーを展示。様々なテイストの『デリカD:5』と『デリカミニ』の展示やトークショーを通じて、デリカシリーズならではの「自分のクルマを作り上げる楽しさ」を提案した。

三菱 デリカD:5 ACTIVE CAMPER（東京オートサロン2026）三菱 デリカD:5 ACTIVE CAMPER（東京オートサロン2026）

デリカD:5は、キャンピングカーメーカー「ダイレクトカーズ」とアウトドアブランドの「LOGOS（ロゴス）」が内装を仕上げた『デリカD:5 ACTIVE CAMPER』、新設計したフラットキャリアや、ラリー車をイメージした吊りベルト付き大型マッドフラップなど三菱の純正用品でドレスアップした『デリカD:5 Wild Adventure style』、ザラザラとして傷が目立ちづらいラプター塗装を車両全体に施したタフスタイルの『デリカD:5 ULTIMATE GEAR』、そしてアジアクロスカントリーラリー2025のサポートカーとして活躍した『デリカD:5 AXCR2025サポートカー』の4台を展示。

デリカミニは、ブーステーマである「デリカ祭り」を全面に押し出した『デリカミニ DELIMARU FESTA』、D:5と同様のラプター塗装で仕上げたタフスタイルの『デリカミニ ULTIMATE GEAR』、ポップアップルーフを採用したアウトドアスタイルの『デリカミニ ACTIVE CAMPER』、DAMDの新ブランド「DALI」のアクセサリーによって仕上げられ、往年の『パジェロ』をオマージュした外装が魅力の『DELICA mini × "DALI" with DAMD』、三菱の純正用品を装着し、一部にショー専用塗装を施した『デリカミニ Wild Adventure style』、昨年のトミカ55周年「自動車メーカーコラボプロジェクト」で制作した『デリカミニ トミカ 55周年記念仕様』の6台を展示した。

三菱 デリカミニ DELIMARU FESTA（東京オートサロン2026）三菱 デリカミニ DELIMARU FESTA（東京オートサロン2026）

ブースには祭りを演出する装飾のほか、『デリカミニ』の化身「デリ丸。」がブースの色々なところでお出迎えするなど、にぎやかなお祭り会場に見立てた「デリカ祭り」に来場したファンの笑顔があふれた。

X（旧Twitter）では、「1番尖ってたのはデリ丸を崇めてた三菱」「最高だった」「三菱の勢い感じる」「いいぞもっとやれ」など、類を見ないブース展開に注目が集まった。

また、「デリ丸のヘッドレストカバー、めちゃくちゃ可愛い！」「紅白デリ丸買ってしまいました」「色んなデリ丸が居て可愛かった」など、「デリ丸。」への反響も大きい。

三菱 デリカミニ DELIMARU FESTAのシート（東京オートサロン2026）三菱 デリカミニ DELIMARU FESTAのシート（東京オートサロン2026）

東京オートサロン2026の初日となった1月9日に発売した新型デリカD:5は、月販計画2000台に対し、10月30日の予約開始からすでに約7000台の受注があったことが明かされており、「かっこ良すぎる！」「欲しいなぁ～」「乗り換えたぁぁぁい」などSNSでも高い評価と期待が寄せられている。

