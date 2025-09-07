ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「これぞ僕ら世代が惚れたアウディ！」直立デザインで原点回帰、新時代の2ドアクーペが話題に

アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C
  • アウディ Concept C

アウディは9月2日、「IAAモビリティ2025」に先駆けて、イタリア・ミラノで電動2シータースポーツカー『Concept C（コンセプトC）』を発表した。SNS上ではその姿に、「この無機質なのがいいよねえ」「これぞ僕ら世代が惚れたアウディ」など話題になっている。

【画像】アウディの電動2シーターコンセプト『Concept C』

コンセプトカーは、ブランドの新しいデザイン哲学を体現し、未来への道を開くという目的のもと、どの角度からみても、徹底したシンプルさを示すものだ。

エクステリアは、Auto Union『Type C』（1936年）や第3世代『A6』（2004年）にインスパイアされ、プレゼンスとアイデンティティを伝える明確で直立したフォルムが特徴。

ボディはTitanium（チタニウム）カラーで仕上げられた。暖かみと技術的な洗練さを感じさせる、チタンの光沢にインスパイアされた、精緻さ、軽さ、強さを表現する素材である。

新しいフェイスは、ブランドのレガシーを再解釈したバーティカルフレーム、独自の4つのエレメントによるライトシグネチャーを特徴としている。

特徴的なルーフコンセプトは、コンバーチブルのメリットを提供しつつ、ボディスタイルの一体感を保つデザインだ。電動リトラクタブル・ハードトップが、アウディのロードスターに初めて採用されるもので、車両がモノリシックなシェイプを保持すると同時に、オープントップのドライビングエクスペリエンスを可能にするという。

インテリアは、力強い建築的な表面と明確な幾何学的フォルムを特徴とし、2名の乗員にスペースを確保しつつ、さりげなくドライバーを中心に取り囲むデザインだ。

10.4インチの折りたたみ式センターディスプレイは、あらゆる状況に応じて関連情報を直感的に提供。ステアリングホイールおよびセンターコンソールの触感コントロールとともに、ユーザーインタラクションにおける明快さと精緻さを実現するデザインだ。

X（旧Twitter）では「Concept C」に対して「プロトタイプで終わらないことを祈る」「歴代スポーツモデルが融合された感じでいい」「この無機質なのがいいよねえ」「これぞ僕ら世代が惚れたアウディ」など反響が広がっている。

エクステリアについては、そのシンプルな面構成への評価が多く「やっと好きなAudiが戻ってきてくれた」「近年のゴテゴテデザインにはうんざりしてた」 といったコメントが上がった。スポーツモデルとして「地面に近い感じが好き」「R8ぽくて好き」という声や、「SUV全盛の時代にクーペは面白い！」という意見もある。

他方で「ヘキサゴングリル好きだったんだよな」と既存デザインからの変化に戸惑いを見せるファンもいるようだ。

「Concept C」は将来の量産モデルの方向性を示し、以降のモデル設計に関わってくることになる、と紹介されている。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ コンセプトカー

アウディ（Audi）

IAAモビリティ

クーペ

オープンカー

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES