「これぞ僕ら世代が惚れたアウディ！」直立デザインで原点回帰、新時代の2ドアクーペが話題に

アウディは9月2日、「IAAモビリティ2025」に先駆けて、イタリア・ミラノで電動2シータースポーツカー『Concept C（コンセプトC）』を発表した。SNS上ではその姿に、「この無機質なのがいいよねえ」「これぞ僕ら世代が惚れたアウディ」など話題になっている。

【画像】アウディの電動2シーターコンセプト『Concept C』

コンセプトカーは、ブランドの新しいデザイン哲学を体現し、未来への道を開くという目的のもと、どの角度からみても、徹底したシンプルさを示すものだ。

エクステリアは、Auto Union『Type C』（1936年）や第3世代『A6』（2004年）にインスパイアされ、プレゼンスとアイデンティティを伝える明確で直立したフォルムが特徴。

ボディはTitanium（チタニウム）カラーで仕上げられた。暖かみと技術的な洗練さを感じさせる、チタンの光沢にインスパイアされた、精緻さ、軽さ、強さを表現する素材である。

新しいフェイスは、ブランドのレガシーを再解釈したバーティカルフレーム、独自の4つのエレメントによるライトシグネチャーを特徴としている。

特徴的なルーフコンセプトは、コンバーチブルのメリットを提供しつつ、ボディスタイルの一体感を保つデザインだ。電動リトラクタブル・ハードトップが、アウディのロードスターに初めて採用されるもので、車両がモノリシックなシェイプを保持すると同時に、オープントップのドライビングエクスペリエンスを可能にするという。

インテリアは、力強い建築的な表面と明確な幾何学的フォルムを特徴とし、2名の乗員にスペースを確保しつつ、さりげなくドライバーを中心に取り囲むデザインだ。

10.4インチの折りたたみ式センターディスプレイは、あらゆる状況に応じて関連情報を直感的に提供。ステアリングホイールおよびセンターコンソールの触感コントロールとともに、ユーザーインタラクションにおける明快さと精緻さを実現するデザインだ。

X（旧Twitter）では「Concept C」に対して「プロトタイプで終わらないことを祈る」「歴代スポーツモデルが融合された感じでいい」「この無機質なのがいいよねえ」「これぞ僕ら世代が惚れたアウディ」など反響が広がっている。

エクステリアについては、そのシンプルな面構成への評価が多く「やっと好きなAudiが戻ってきてくれた」「近年のゴテゴテデザインにはうんざりしてた」 といったコメントが上がった。スポーツモデルとして「地面に近い感じが好き」「R8ぽくて好き」という声や、「SUV全盛の時代にクーペは面白い！」という意見もある。

他方で「ヘキサゴングリル好きだったんだよな」と既存デザインからの変化に戸惑いを見せるファンもいるようだ。

「Concept C」は将来の量産モデルの方向性を示し、以降のモデル設計に関わってくることになる、と紹介されている。