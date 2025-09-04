ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディのデザインが変わる!? 新型2シーター『Concept C』発表

アウディは9月2日、IAAモビリティ2025に先駆けて、イタリア・ミラノで電動2シータースポーツカー『Concept C』を発表した。

【画像】新たなデザイン哲学を採用した「アウディ Concept C」

このコンセプトカーは、ブランドの新しいデザインフィロソフィーを体現し、未来への道を開くという。どの角度からみても、徹底したシンプルさを示している。

新しいアウディブランドフェイスは、ブランドのレガシーを再解釈したバーティカルフレームと、独自の4つのエレメントによるライトシグネチャーを特徴とする。Auto Union「Type C」（1936年）や第3世代『A6』（2004年）にインスパイアされ、プレゼンスとアイデンティティを伝える明確で直立したフォルムだ。

ルーフコンセプトは、コンバーチブルのメリットを提供しつつ、ボディスタイルの一体感を保っている。電動リトラクタブル・ハードトップが、アウディのロードスターに初めて採用された。このリトラクタブル・ハードトップは2つのルーフエレメントで構成されており、車両がモノリシックなシェイプを保持すると同時に、オープントップのドライビングエクスペリエンスを可能にする。

Concept Cは、ヘッドライトおよびリアライトそれぞれに4つのエレメントを水平方向に配置した、新しいライトシグネチャーを導入する。このデザイン要素は、昼夜を問わずアウディのビジュアルアイデンティティを定義し、道路上での明確で間違いようのない存在感を示す。

エクステリアは、Titanium（チタニウム）カラーで仕上げられている。暖かみと技術的な洗練さを感じさせる、チタンの光沢にインスパイアされた、精緻さ、軽さ、強さを体現する素材だ。

インテリアは、力強い建築的な表面と明確な幾何学的フォルムを特徴とし、2名の乗員にスペースを確保しつつ、さりげなくドライバーを中心に取り囲む。アルマイト加工されたアルミニウムから製造された物理的なスイッチ類は、その外観、触感、そして独特の「アウディクリック」を通じて、機械的な品質を感じさせる触覚的な体験を提供する。

テクノロジーは進歩を可能にする。それは常に近くにありながら、決して支配的ではない。10.4インチの折りたたみ式センターディスプレイは、あらゆる状況に応じて関連情報を直感的に提供する。ステアリングホイールおよびセンターコンソールの触感コントロールとともに、ユーザーインタラクションにおける明快さと精緻さを実現するデザインだ。

今後、アウディは明快さ、技術、知性、そしてエモーションをしっかりと組み合わせることに重点を置く。Concept Cは、新しいデザインフィロソフィーの始まりであり、フォーリングスのブランド、アウディにとって決定的な瞬間となる。それは将来の量産モデルの方向性を示し、以降のモデル設計に関わってくることになる、としている。

《森脇稔》

