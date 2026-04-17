プジョー『2008 GT ハイブリッド』に限定80台、「セレニウム・グレー」復活…438万9500円

ステランティスジャパンは、プジョーのコンパクトSUV『2008 GT Hybrid』の限定車「2008 GT Hybrid Selenium Edition」を80台限定でプジョー正規ディーラーで発売した。価格は438万9500円だ。

【画像】プジョー 2008 GT Hybrid Selenium Edition

『2008』は、日本の街中にも最適なコンパクトなボディサイズのSUVで、取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立している。独創的なデザイン、最新世代の「3D i-Cockpit」、そして充実した先進運転支援システムを備え、運転の楽しみや所有する歓びをもたらすモデルだ。

その中でも「2008 GT Hybrid」は、ブランド最新世代のハイブリッドシステムを搭載し、21.5km/リットル（WLTCモード）という高い燃費性能を誇る。2025年8月の発売以来、スムーズで心地よい加速と伸びやかな走りが評価され、幅広いユーザーから人気を集めている。

限定車の最大の特長は、ボディカラー「セレニウム・グレー」の復活だ。このカラーは2023年10月に2008が新世代デザインを採用した際に初めて設定されたもので、2008の造形美を引き立てる色として高い評価を得ていた。その後、通常のカラーラインナップからは外れていたが、再登場を求めるユーザーの声を受けて今回復活した。

落ち着きを感じさせる深いグレートーンがボディの立体感を自然に際立たせ、洗練された存在感をもたらす。