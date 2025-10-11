ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『ES』新型にも「Fスポーツ」設定か…土曜ニュースランキング

レクサス ES Fスポーツ 新型の予想CG
  • レクサス ES Fスポーツ 新型の予想CG
  • キア PV5（写真は韓国仕様）
  • レクサス LS 500 AWD ヘリテージエディション（米国仕様）
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ Vision e-Sky（ビジョン・イー・スカイ）

10月3～9日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はレクサス『ES』新型の「Fスポーツ」設定に関する記事でした。


1位） レクサス『ES』新型にも「Fスポーツ」設定か...これが市販型デザインだ！：175 Pt.

レクサスは、4月の「上海モーターショー2025」において、主力の4ドアセダン、『ES』新型をワールドプレミアした。日本市場には2026年春の導入が予定されている。そのESに、早くも「Fスポーツ」パッケージ追加が期待されている。
レクサス『ES』新型の予想CGはこちら





2位） ハイエースの牙城を崩すか、個性的デザインの「EVバン」が日本上陸…キア『PV5』発売は2026年春：118 Pt.

韓国の自動車メーカー「キア」が、2026年春頃に日本初上陸を果たす。商用車のBEV（バッテリー式電気自動車）に特化し、キアとしても新規車種となる『PV5』を第一弾として導入する。アウトドア需要も見込んだ仕様と個性的なデザインで、日本では独壇場の『ハイエース』市場に攻勢をかける。
レゴのように組み上げる車体と、最大500km以上の航続距離





3位） レクサスの最高峰セダン『LS』36年の歴史に幕、SNSでは「センチュリーが後継モデルに？」との期待も：84 Pt.

レクサスは現行『LS』の最終モデル、「LS 500 AWD ヘリテージエディション」を米国で発表、250台限定生産される。初代登場以来36年にわたる歴史に終止符が打たれる。SNSでは日本のファンも反応し「レクサスのフラッグシップセダン消滅かぁ」「センチュリーを海外市場で展開するのでは」など話題となっている。
初代登場以来36年にわたる歴史に終止符





4位） 「ヤリクロ超えたのでは？」スズキ『クロスビー』のフルモデルチェンジ級進化に「最近スズキすげぇな」などSNS興奮：68 Pt.

スズキは10月2日、コンパクトSUV『クロスビー』の改良新型を発売した。価格は215万7100円から。内外装デザインの刷新や安全装備の進化など、フルモデルチェンジ級とも言われるマイナーチェンジに、SNSでは「ヤリクロ超えたのでは？」「最近スズキすげぇな」など注目を集めている。
アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー





5位） スズキが新型「軽EV」を世界初公開へ、2026年度内に量産化、軽商用EVも…ジャパンモビリティショー2025：55 Pt.

スズキは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を発表した。軽乗用BEVや二輪BEVのコンセプトモデルを世界初公開するほか、次世代四脚モビリティ、船外機など総合モビリティメーカーとしての技術を結集させた展示となる。
軽乗用BEV『Vision e-Sky』を世界初公開


《レスポンス編集部》

