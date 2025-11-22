ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「デザイナー天才」とSNSで話題！ 熱帯雨林モチーフのポルシェ“オセロット”発表…土曜ニュースランキング

ポルシェ 911 GT3ツーリング・オセロット
  • ポルシェ 911 GT3ツーリング・オセロット
  • VW ゴルフ Mk. 9 予想CG
  • 三輪EV『coffret』
  • トヨタ challenge me（ジャパンモビリティショー2025出品）
  • ソフト99の布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」

11月14～20日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、ポルシェ『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」に関する記事でした。


1位） 「デザイナー天才」とSNSで話題！ 熱帯雨林モチーフのポルシェ“オセロット”発表「内装の作り込みがすごい」：124 Pt.

ポルシェは、『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」を発表した。コロンビアのアマゾン熱帯雨林から着想を得たという特別な仕立てに、SNSでは「ポルシェのデザイナーやっぱ天才でしょ」など盛り上がりを見せている。
コロンビア・アマゾン熱帯雨林に着想を得た『911 GT3ツーリング・オセロット』





2位） VW『ゴルフ』復権へ、Mk. 9は完全電動化！ ところがエンジン搭載バージョンも？：116 Pt.

フォルクスワーゲン（VW）が現在、次期型の開発に着手していると思われる、ラインナップ主力モデルの『ゴルフ』。その最終デザインを予想した。登場は2028年が予想されている。
VW ゴルフ9 予想デザイン





3位） 三輪EV『coffret』、ヤマダデンキ横浜本店で販売開始…試乗も可能：100 Pt.

ビークルファンは11月13日、三輪EV『coffret』の販売をヤマダデンキ横浜本店で開始したと発表した。店頭での車両展示と試乗も行う。
三輪EV『coffret』、1回の充電（約100円弱）で約70km走行





4位） “変な”ジャパンモビリティショー2025、失望と希望…海外報道：91 Pt.

イギリスBBC放送の自動車情報番組『トップ・ギア』のインターネットサイトが、ジャパンモビリティショー2025をリポートしている。「オピニオン：2025年東京モーターショーから何を学んだか？」（11月3日付）で“変な”モーターショーを解説する。
“変な”ジャパンモビリティショー2025、失望と希望…海外報道





5位） コンパクトカーやミニバンにも対応！ ソフト99の布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」普通車サイズを拡充：70 Pt.

ソフト99コーポレーションが布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」の品番・サイズを拡充、11月18日より公式オンラインショップ各店限定で販売が開始された。税込み価格は9900円～1万3200円前後。
ソフト99の布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

土曜ニュースランキング

クーペ

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES