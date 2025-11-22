「デザイナー天才」とSNSで話題！ 熱帯雨林モチーフのポルシェ“オセロット”発表…土曜ニュースランキング

「これはベントレーの本気すぎる」V8エンジン＋後輪駆動の新型『スーパースポーツ』発表に、SNS興奮！「ガチガチのスポーツモデル珍しい」

ベントレーは11月14日、第四世代の新型『スーパースポーツ』を…