「デザイナー天才」とSNSで話題！ 熱帯雨林モチーフのポルシェ“オセロット”発表…土曜ニュースランキング

11月14～20日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、ポルシェ『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」に関する記事でした。
ポルシェは、『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」を発表した。コロンビアのアマゾン熱帯雨林から着想を得たという特別な仕立てに、SNSでは「ポルシェのデザイナーやっぱ天才でしょ」など盛り上がりを見せている。
フォルクスワーゲン（VW）が現在、次期型の開発に着手していると思われる、ラインナップ主力モデルの『ゴルフ』。その最終デザインを予想した。登場は2028年が予想されている。
ビークルファンは11月13日、三輪EV『coffret』の販売をヤマダデンキ横浜本店で開始したと発表した。店頭での車両展示と試乗も行う。
イギリスBBC放送の自動車情報番組『トップ・ギア』のインターネットサイトが、ジャパンモビリティショー2025をリポートしている。「オピニオン：2025年東京モーターショーから何を学んだか？」（11月3日付）で“変な”モーターショーを解説する。
ソフト99コーポレーションが布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」の品番・サイズを拡充、11月18日より公式オンラインショップ各店限定で販売が開始された。税込み価格は9900円～1万3200円前後。