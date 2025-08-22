同乗者のテレビ視聴とナビ操作を可能に、ブリッツの「テレビナビジャンパー」にレクサス3車種とハリアーが適合

ブリッツが販売中の「TV-NAVI JUMPER」（テレビナビジャンパー）に、トヨタ純正ディスプレイオーディオの適合が追加された。今回発売は「TV切替」タイプで、税込み価格は3万6300円。

適合が追加された機種は、レクサス・ES300h（AXZH11 2022年7月～）に搭載の「コネクテッドナビ対応12.3インチディスプレイオーディオPlus」、LX600（VJA310W 2022年1月～2025年3月）搭載の「ナビゲーションシステム」、UX200/UX250h/UX300e（MZAA10、MZAH10、MZAH15、KMA10 2022年7月～2024年1月）搭載の「コネクテッドナビ対応12.3インチディスプレイオーディオPlus」、トヨタ・ハリアー/ハリアーPHEV/ハリアーハイブリッド（MXUA80、MXUA85、AXUP85、AXUH80、AXUH85 2022年10月～2025年6月）搭載の「コネクテッドナビ対応8インチディスプレイオーディオ」および「コネクテッドナビ対応12.3インチディスプレイオーディオPlus」となっている。

テレビナビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴が可能になるだけでなく、目的地設定などカーナビ操作も可能になる電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能な「TV切替」タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、トヨタ車に対応するサービスパネル「TOYOTA TYPE-2」（W22.5mm × H22.5mm）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から、好みに合わせた取り付け方法を選択できる。