アウディ『Q5』/『A6』、299馬力V6ディーゼルを欧州で追加…電動コンプレッサーとMHEVプラス搭載

アウディは、『Q5』と『A6』のエンジンラインアップを欧州で拡充すると発表した。

最高出力220kW(299hp)、最大トルク580Nmを発生する3.0リッターV6ディーゼルエンジンを追加している。

最大18kW(24hp)の追加の出力を発揮するMHEVプラス技術と電動コンプレッサーを組み合わせたのは今回が初めてで、先代モデルと比較して新たな基準を打ち立てている。3つの電動化コンポーネントの相互作用により、高い走行性能と効率的なパフォーマンスを両立させた。両モデルのV6 TDIクワトロは現在注文可能となっている。

アウディのMHEVプラス技術は、性能と走行体験を向上させながら、CO2排出量と燃料消費を削減する部分的な電動化システムだ。このシステムは、パワートレインジェネレーター、ベルト式オルタネータースターター、リン酸鉄リチウムバッテリーで構成されている。

ベルト式オルタネータースターターの主な機能は、エンジンの始動とバッテリーへの電力供給だ。パワートレインジェネレーターは部分的な電動走行を可能にし、市街地での低速走行時、駐車や車庫入れ時、郊外道路での定常走行時には、車両が純粋に電気のみで走行する。パワートレインジェネレーターは、発進時や追い越し時に230Nmの追加駆動トルクと最大18kW(24hp)の出力も提供する。減速時には、最大25kWのエネルギーをバッテリーに回生する。

強化された3.0リッターV6 TDIでは、MHEVプラス技術に電動コンプレッサーが初めて追加された。これは、ダイナミックな走行体験と最適化された燃料消費の完璧なバランスを実現する技術的な飛躍だ。

電動コンプレッサーは、エンジンマネジメントシステムと新開発の燃焼戦略の不可欠な部分となっている。2段階過給コンセプトにおいて、ターボチャージャーを最大限の精度でサポートする。ベルト式オルタネータースターターとパワートレインジェネレーターで構成されるMHEVプラス電動化と組み合わせることで、V6 TDIエンジンEA897evo4は、停止状態からの発進、市街地からの加速、追い越し、高速道路走行など、あらゆる走行状況で力強いパフォーマンスを発揮する。

電動コンプレッサーはターボラグを解消し、低エンジン回転数で高いトルク値を提供する。これにより、先代エンジンと比較して燃料消費量が大幅に削減された。初期加速時の応答性も大幅に向上しており、最初の2.5秒間で車両は約1車長分多く進む。ベルト式オルタネータースターターがエンジンを始動し回転数の上昇をサポートする一方、パワートレインジェネレーターと電動コンプレッサーが加速のためのトルクを提供する。このプロセスで、電動コンプレッサーがブースト圧の上昇を増幅する。同時に、パワートレインジェネレーターが最初の直接的なトルクインパルスを車輪に伝達する。

電動コンプレッサーは、従来のターボチャージャーとインタークーラーの後方、吸気経路に配置されている。48ボルトの車載電気システムから電力供給を受ける。アクセルペダルからの負荷要求が高く、タービン側からのエネルギー供給が低い場合、吸気は電動コンプレッサーに導かれる。そこで、排気駆動ターボチャージャーによってすでに圧縮された空気がさらに圧縮されてから燃焼室に入る。

『S4』、『S6』、『SQ5』などの電動コンプレッサー搭載の以前のモデルと比較して、現行世代は大幅に強力になっている。これは、より広い動作範囲とより速いブースト立ち上がりによるものだ。コンプレッサーの最適化されたエアフロー設計と、それを駆動する永久磁石同期モーターが、6気筒への改善された空気供給と組み合わされることで実現している。

以前は狭い範囲でのみ動作していた電動コンプレッサーだが、新世代ではエンジン回転数全域で機能するようになった。このシステムは、リニアで速い応答性、よりダイレクトなペダルフィールを伴う印象的な中速域加速、効率の向上、長期耐久性の改善を保証する。

電動コンプレッサーとパワートレインジェネレーターの相互作用により、最大ブースト圧3.6バールの立ち上がりが約1秒速くなり、ターボラグなしで体感できる加速性能が著しく向上した。これは同等の出力を持つ電気駆動の感覚に非常に近い。加速中、コンプレッサーホイールはわずか250ミリ秒で毎分9万回転まで回転し、約40%の増加となっている。

その結果、V6 TDIエンジンEA897evo4は、電動ブーストとディーゼルエンジンの印象的な出力の融合により、力強くパワーを路面に伝える。

新型V6 TDIは、欧州規格EN 15940に準拠したHVO燃料の使用が承認されており、燃料タンクキャップのXTLステッカーで示されている。XTL(X-to-liquid)はこの規格の燃料の総称で、「X」は可変的な原料成分を表している。HVOは水素化植物油を意味する。この持続可能な燃料により、石油由来のディーゼルと比較してCO2排出量を70～95%削減できる。

HVOは、食品業界の使用済み調理油や農業副産物などの残渣や廃棄物を使用して生産される。水素を使用して、油脂を飽和脂肪族炭化水素に変換する。これにより植物油の特性が変更され、ディーゼルエンジンでの使用に適したものになる。従来のディーゼルと混合して化石成分を置き換えることも、100%純粋な燃料として使用することもできる。ドイツのインゴルシュタットとネッカーズルムにある2つのアウディ工場から出荷される新車には、すでにHVO燃料がタンクに充填されている。