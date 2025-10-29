「当然期待される」レクサスの新型『ES Fスポーツ』を予想…10月のスクープ記事ベスト5

10月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、レクサスの新型『ES』に関するものでした。先代モデルに設定されていた「Fスポーツ」は新型にどのように落とし込まれるのか、注目されています。
レクサスは、4月の「上海モーターショー2025」において、主力の4ドアセダン、『ES』新型をワールドプレミアした。日本市場には2026年春の導入が予定されている。そのESに、早くも「Fスポーツ」パッケージ追加が期待されている。
BMWは現在、主力『3シリーズ』の高性能バージョンとなる「M3」および「iM3」新型を開発中だ。そのうち、M3次期型「G84」の最終デザインが見えてきた。最新情報をもとに予想CGを描いた。
メルセデスベンツで人気のコンパクト・クロスオーバーSUV『GLA』。メルセデスベンツでは次世代型を開発中だが、その最終デザインをどこよりも早く大予想した。すでにスクープ班はプロトタイプを捉えており、内部情報を合わせ、提携するNikita Chuicko氏がCGを制作した。
ポルシェは現在、エントリースポーツカー『718ケイマン/ボクスター』次期型、およびその電気バージョンを開発中なのだが、その最新プロトタイプにスクープ班のカメラが大接近した！ これまで幾度となくプロトタイプを捉えてきたが、これまででもっともカモフラージュが薄く、また最も接近している。
BMWが現在進める「ノイエクラッセ」デザインシフトによって、『2シリーズ』のイメージが2年以内に大きく変わりそうだ。市場投入時期は未定だが、近いうちに社内で承認され、今後2年以内に発売されると予想される。現時点の情報でデザインを想像した。