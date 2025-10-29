ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「当然期待される」レクサスの新型『ES Fスポーツ』を予想…10月のスクープ記事ベスト5

レクサス ES Fスポーツ 新型の予想CG
  • レクサス ES Fスポーツ 新型の予想CG
  • BMW M3 新型：G84の予想CG
  • メルセデスベンツ GLA 次世代型の予想CG
  • ポルシェ 718ケイマンEV 次期型のプロトタイプ
  • BMW 2シリーズ 改良新型の予想CG

10月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、レクサスの新型『ES』に関するものでした。先代モデルに設定されていた「Fスポーツ」は新型にどのように落とし込まれるのか、注目されています。


1位） レクサス『ES』新型にも「Fスポーツ」設定か...これが市販型デザインだ！：208 Pt.

レクサスは、4月の「上海モーターショー2025」において、主力の4ドアセダン、『ES』新型をワールドプレミアした。日本市場には2026年春の導入が予定されている。そのESに、早くも「Fスポーツ」パッケージ追加が期待されている。
新型『ES』の現代的なエクステリアデザインに、スポーティなエッジを効かせた





2位） ついに巨大グリルがなくなる!? ガソリンエンジン搭載BMW『M3』次期型、ノイエクラッセ採用で2027年登場：122 Pt.

BMWは現在、主力『3シリーズ』の高性能バージョンとなる「M3」および「iM3」新型を開発中だ。そのうち、M3次期型「G84」の最終デザインが見えてきた。最新情報をもとに予想CGを描いた。
水平に伸びたスリムなキドニーグリルという出で立ち





3位） メルセデスベンツ『GLA』次世代型をいち早くプレビュー！ 斬新なテールライト装備？：96 Pt.

メルセデスベンツで人気のコンパクト・クロスオーバーSUV『GLA』。メルセデスベンツでは次世代型を開発中だが、その最終デザインをどこよりも早く大予想した。すでにスクープ班はプロトタイプを捉えており、内部情報を合わせ、提携するNikita Chuicko氏がCGを制作した。
フロントエンドは完全に刷新、全く新しい世代のGLA





4位） ガソリンエンジンも復活へ...ポルシェ『ケイマン』次期型、デザイン細部まで丸わかり！：41 Pt.

ポルシェは現在、エントリースポーツカー『718ケイマン/ボクスター』次期型、およびその電気バージョンを開発中なのだが、その最新プロトタイプにスクープ班のカメラが大接近した！　これまで幾度となくプロトタイプを捉えてきたが、これまででもっともカモフラージュが薄く、また最も接近している。
デザインの主要ディテールを確認





5位） 「ノイエクラッセ」をマイチェンで導入!? BMW『2シリーズクーペ』最新デザイン情報を入手：33 Pt.

BMWが現在進める「ノイエクラッセ」デザインシフトによって、『2シリーズ』のイメージが2年以内に大きく変わりそうだ。市場投入時期は未定だが、近いうちに社内で承認され、今後2年以内に発売されると予想される。現時点の情報でデザインを想像した。
フロントは超コンパクトキドニーグリル、リアはスポイラー装備でかなりスポーティに


《大矢根洋》

