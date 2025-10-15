「ノイエクラッセ」をマイチェンで導入!? BMW『2シリーズクーペ』最新デザイン情報を入手

BMWが現在進める「ノイエクラッセ」デザインシフトによって、『2シリーズ』のイメージが2年以内に大きく変わりそうだ。市場投入時期は未定だが、近いうちに社内で承認され、今後2年以内に発売されると予想される。現時点の情報でデザインを想像した。

【画像】「ノイエクラッセ」デザインを採用するBMW 2シリーズの予想CG

初代2シリーズクーペは、『1シリーズ』クーペの後継モデルとして2014年に登場した。2代目は2022年にデビューしており、これが現行世代初の大幅改良となる。

現在BMWは、デザインの広範なルネサンスを迎えようとしている。同社は、『iX3』から導入したノイエクラッセのデザイン言語を、今後数年間で全ラインナップに導入すると約束しており、2シリーズもまもなくフェイスリフトの恩恵を受ける可能性がある。

Theottle氏から協力を得た予想CGを見ると、フロントエンドは、ノイエクラッセで統一されたデュアルLEDデイタイムランニングライト、超コンパクトキドニーグリル、三角形のエアインテークを装備している。いずれもiX3から流用されたモチーフだが、2シリーズの全体的なフォルムに非常によく合っている。

BMW 2シリーズ 改良新型の予想CG

リアセクションも大胆な変化。楕円形に近い形状のテールライトは、iX3を模したスリムでワイドなLEDへと進化し、コンパクトなスポイラーを装備、かなりスポーティな印象だ。

パワートレインは、2.0リットル直列4気筒ガソリンターボのほか、今回のCGで想定した「M240i xDrive」では3.0リットル直列6気筒ガソリンターボエンジンをラインアップする。現行機種からは、燃費改善などのアップデートが施されると予想される。

ニュークラシックをベースにした今後発売予定のモデルは、電気自動車の『M3』や刷新された『7シリーズ』など、いくつかテスト走行がすでに目撃されているが、刷新された2シリーズのプロトタイプはまだ確認されておらず、発売時期は不透明だ。