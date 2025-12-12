ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタの人事異動に注目集まる…今週の有料会員記事ベスト5

12月4日～10日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。トヨタの人事異動、米国への軽自動車導入に関するトランプ大統領のコメントに注目が集まりました。



1位） トヨタ自動車・人事情報　2026年1月1日付：177 Pt.

トヨタ自動車（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：佐藤 恒治）は、2026年1月1日付の役員・幹部職人事について下記の通り発表しました。
執行役員の体制





2位） 米国に軽自動車の導入はあるか？　トランプ大統領「TINY CARS」を製造承認：116 Pt.

米国のドナルド・トランプ大統領は現地時間5日、自身のSNSアカウントで、「米国での小型車製造を承認した」と発表した。現在米国上で販売されている小型車よりも、さらに小さい車になると思われる。
日欧で販売中のコンパクトカーや軽自動車、マイクロカーを想定か





3位） トヨタが反発、日系大手証券が目標株価を引き上げ：75 Pt.

8日の日経平均株価は前週末比90円07銭高の5万581円94銭と小反発。前週末終値を挟んだ一進一退の状況が続いたが、業績拡大の期待が高い銘柄の一角が上げ幅を拡大した。
レーティング「強気」





4位） コンチネンタルから分社化、「オモビオ」が描く未来…難波社長「日本発の技術で世界を牽引する」：70 Pt.

コンチネンタルのオートモーティブ部門が分社化し、2025年9月に誕生した新会社「オモビオ（AUMOVIO）」。フランクフルト証券取引所への上場を経て、新たなスタートを切った同社の日本法人、オモビオ・ジャパンが都内でメディア向けラウンドテーブルを開催した。
なぜ今、分社化という道を選んだのか





5位） 深刻化するドライバー不足に挑む、いすゞが大型トラック・バスで「自動運転レベル4」実装を加速：63 Pt.

人手不足が続いて久しい国内産業。とりわけ物流業は我々の生活を根幹から支える分野であり、持続的な経済発展とも密接な関係がある。ゆえに停滞させてはならないが、物流業では今、就労者の数が不足し、さらに専門技能をもった人材も不足している。
ドライバーには専門技能が求められるが……


《三国 洸大郎》

