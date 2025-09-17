ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「BMW x TOYOTA H2 DAYS」、水素社会の未来体感イベント…10月4-5日に東京麻布台で開催

BMW iX5 Hydrogen
  • BMW iX5 Hydrogen
  • BMW iX5 Hydrogen
  • BMW iX5 Hydrogen
  • BMW iX5 Hydrogenと水素ステーション
  • BMW iX5 Hydrogen
  • トヨタ クラウンセダン FCEV（
  • トヨタ クラウンセダン FCEV
  • トヨタ・クラウン（FCEV）

ビー・エム・ダブリューとトヨタ自動車は、水素の豊かなライフスタイルが体感できるイベント「BMW x TOYOTA H2 DAYS」を10月4日と5日の2日間、麻布台ヒルズ内のBMWブランド・ストア「FREUDE by BMW」で開催すると発表した。

【画像】BMWとトヨタの最新燃料電池車を展示

両社は2011年より協力関係を築き、昨年カーボン・ニュートラルの実現と水素社会の構築に向けて水素分野での協力関係を強化した。今回のイベントは「あなたの毎日が、水素でもっとおもしろくなる『Double the Excitement』」をテーマに、燃料電池車や水素エネルギーについての理解を深め、未来のライフスタイルの新たな可能性への興味関心を持つきっかけとなることを目的としている。

会場では、燃料電池車の試乗体験に加え、水素グリルを使った特別グリルメニューが楽しめる。また、子供向けに燃料電池ミニカー教室を開催するほか、BMW・トヨタの各ブランドが描く水素社会の未来についてのスペシャル・セッションも予定している。

イベント開催中は、BMW『iX5 Hydrogen』（プロトタイプ）と『クラウンFCEV』を各ブランドの燃料電池車として展示する。

参加費は無料で、一部プログラムは事前応募制となっている。申込期間は9月23日までだ。

《森脇稔》

