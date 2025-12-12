ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタと日本金属、燃料電池向けセパレータ技術で共同特許を申請

日本金属は12月11日、トヨタ自動車と「セパレータおよびその製造方法」について共同で特許申請したと発表した。

両社は表面処理技術の開発を推進しており、燃料電池向けセパレータについて開発を進め、共同出願特許を申請した。公報番号は特開2025-147500で、公報発行日は2025年10月7日。

燃料電池は、水素と酸素の化学反応により水を生成する過程で電気を作り出す装置である。電解質膜をガス拡散層およびセパレータで挟み込んだ構造(セル)を何層も積み重ねて作られている。セパレータには電気を集めて流す役割があるため、低接触抵抗が求められ、表面処理技術の開発を推進している。

本発明は第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」のビジョンのもと、「Near Net Performance」(最終製品に要求される性能を素材・部材で実現)をキーワードに取り組み、共創したものである。

日本金属は、燃料電池セパレータをはじめとする様々な分野で、独自の基準により認定する環境配慮型製品「エコプロダクト」の販売促進を図り、地球環境にやさしい新たな価値の共創を目指している。

同社は「人と地球にやさしい新たな価値を共創するMulti&Hybrid Material企業」をビジョンとして掲げている。多種多様な素材を独自の圧延・複合成形技術で加工し、最終製品に求められる性能を素材レベルから実現することで、人と地球の未来に貢献するという考え方だ。

《森脇稔》

