液化水素サプライチェーン構築へ、オランダに液化水素輸入ターミナル建設…荏原製作所や神戸製鋼が参画

東京・在日本オランダ王国大使館にて、在日オランダ王国大使立ち会いのもと署名式
TBグローバルテクノロジーズ(TBG)は、液化水素ミッドストリームソリューション企業のEcoLogと、日本企業3社(荏原製作所、神戸製鋼所、福井製作所)とともに、商業規模の液化水素サプライチェーン構築プロジェクトに参画するフレームワーク契約を締結したと発表した。

本プロジェクトは、オランダ・アムステルダム港に建設予定のEcoLogの液化水素輸入ターミナルおよび同社の商用液化水素運搬船を中核とするもの。参画企業は、これまで培ってきた極低温技術における知見を結集し、液化水素サプライチェーンを成立させるため主要機器・ソリューションを提供する。本契約によりオランダをヨーロッパのクリーンエネルギーの重要なゲートウェイとして位置づけることを目指す。

東京・在日本オランダ王国大使館にて、在日オランダ王国大使立ち会いのもと署名式が執り行われた。

本契約の下、TBGを含む日本企業4社のうち、荏原製作所は液化水素用ポンプ、神戸製鋼所は液化水素用気化器、福井製作所は液化水素用安全弁、TBグローバルテクノロジーズは液化水素用マリンローディングアームを提供する。

TBGは、EcoLogと日本企業各社とともに、アムステルダム港の液化水素輸入ターミナルを、象徴的なクリーンエネルギーインフラとして実現することを支援し、今後も液化水素をはじめとする次世代エネルギー分野において、安全性と信頼性を備えた機器・ソリューションの提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していく。

