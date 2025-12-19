ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデ、世界初の完全水素駆動イベント共催…韓国ソウルでCEOサミット

ヒョンデ・モーター・グループは、韓国ソウルで水素評議会CEOサミットを共催し、約200名のグローバルリーダーと政策立案者を結集した。

今回のCEOサミットは、移動手段のすべてに水素燃料で走行する車両のみを使用する世界初のグローバルビジネスイベント。持続可能なモビリティの実現に向けたヒョンデ・モーター・グループの先進的な取り組みと、水素社会への移行を支える姿勢を強調するものだ。

水素評議会は、世界で唯一のCEO主導のグローバル水素イニシアチブで、エネルギー、化学、自動車セクターの主要企業を結集している。そのリーダーシップの下、水素評議会CEOサミットは、水素に関する長期ビジョンを共有し、協力とクリーンエネルギー移行への新たな道筋を探求するためのプラットフォームとして機能している。

「Hydrogen 2030:Lead.Build.Deliver(主導する・構築する・実行する)」をテーマに開催された水素評議会グローバルCEOサミットは、水素エコシステムの成長を加速させるため、各産業、政府、国際機関の間における協力を促進した。

戦略的ロードマップでは、リーダーたちが2030年までに水素を拡大するため、需要創出、インフラ成長、グローバル基準を優先する共同声明を発表した。

政府のコミットメントとして、韓国、フランス、ドイツ、オーストラリアの政府関係者と国際標準化機構(ISO)のチョ・ソンファン会長が、需要側政策を再確認し、官民投資ロードマップを共有した。

韓国市場セッションでは、SKイノベーションやドゥサン・フューエル・セルなど、韓国の主要企業による先進的な水素市場事例を紹介。このセッションでは、気候・エネルギー・環境省のイ・ホヒョン第2次官と済州特別自治道のオ・ヨンフン知事による基調講演も実施された。

水素評議会によると、水素産業は「志から実行へ」と移行しており、すでに1100億ドルのコミットメントがなされているとのこと。これは昨年から350億ドル増加し、2020年比で10倍の成長となる。

水素評議会のCo-Chairとして、ヒョンデ・モーター・グループは韓国の水素エコシステムを紹介することで、クリーンエネルギー移行を推進するリーダーシップを強化した。

革新的なモビリティソリューションとして、参加者は、ヒョンデ・モーター・グループの全く新しい『NEXO』燃料電池電気自動車の試乗や、国会水素充填ステーションなどの主要水素インフラ施設への訪問など、水素駆動の輸送手段を体験した。

イベントの持続可能性として、CEOサミットでは、50台のNEXOと6台のUNIVERSE燃料電池バスで構成される完全水素駆動のフリート(100%燃料電池電気自動車)を展示した。

ヒョンデ・モーター・グループはCEOサミットを通じて、グローバルパートナーシップの促進と大規模な水素展開の推進へのコミットメントを再確認した。このイベントは、水素イノベーションのリーダーとしての韓国の地位をさらに強化し、持続可能でカーボンニュートラルな未来に向けた同グループのビジョンを紹介し、クリーンエネルギー移行を加速させている。

《森脇稔》

