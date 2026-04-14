【ホンダ N-ONE e: 新型試乗】実用航続は約200km、日常使いのための快適コンパクトとして持ちたい…島崎七生人

『N-ONE e:』は、同じ軽規格の『N-VAN e:』とともに、目下乗ることができるホンダの貴重なBEV。ともに電動パワーユニット、バッテリーなどを共用するN-VAN e:が商用車なのに対し、N-ONE e:は一般ユーザーにとってより身近な乗用車版の位置づけだ。

【画像】ホンダ N-ONE e:

◆澄まし顔に「おや!?」

ホンダ N-ONE e: G

実車はまず、外連味のないスタイルが印象的。ICE（内燃機関）版の『N-ONE』がベースとはいえ、ノーズまわり（グリルやライト、バンパー、フード、左右フェンダー）や、リヤもガラス、ゲート、バンパーなどが専用デザインで起こされている。このことで実は見た目の雰囲気をずいぶん変えることに成功しており、すっかりお馴染みのICEの癒し顔に対して、街中で見かけると、その澄まし顔に「おや!?」と目がいく。

“フィヨルドミスト・パール”という名のスタイルを引き立てるいかにもクールなボディ色の試乗車はベースグレードの「e: G」だった。外観では標準のスチールホイール（＋ハーフホイールキャップ）を履くなどし、非常にサッパリとした印象。またフロント側に備わる充電ポートも標準では普通充電のみ（試乗車はオプションの急速充電ポートも備えていた）と割り切った仕様であることがわかる。

◆N-ONEとは別仕立てのインテリア

ホンダ N-ONE e: G

内装もICEとは別仕立てだ。インパネはもちろん、ドアトリム、シートなどは専用デザイン。その一方、e: Gグレードということで、標準ではセンターディスプレイが省かれるほどの、まさにノイズレスのスッキリした室内空間となっている。そんな中でブラウン色のシートベルト（前後とも）が、洒落たアクセントになっている。

乗り込む際、先に乗せたほうの足がほんの僅かだけ床に押し上げられる感覚（＝床が高い感覚）がある。シートは前後とも座面クッションの反発が心地良く、後席は座面前後長こそやや短めだが、床からの高さがあり、リクライニングも選べ、ヒザ前の空間もあるため、ゆったりとした姿勢での着座が可能だ。

ホンダ N-ONE e: G

後席は簡単な操作で左右個別にダイブダインだけでなく、ホンダ車お得意のチップアップも効かせられるため、背の高い鉢植えの観葉植物を毎日買ってこなくても（!?）何かと便利だ。

◆スペック以上に感じる俊足ぶり

走らせてみると、通常の運転ではとにかく自然でスムースなところが印象的。アクセル（シングルペダルコントロールへの切り替えも可）、ブレーキの操作も違和感がない。もちろん強めの加速を試すと、他車を軽くリードできる俊足ぶりも披露。

スペックは47kW（64ps）／162Nm（16.5 kgf・m）だが、体感上はそれ以上に感じる。コンパクトカーながら低重心で車重がタイヤを押さえつけていることと、ここ最近のホンダ車独特のサスペンションの組み付け方法によって、低速からフラットな乗り味もなかなかの心地よさだ。

◆BEVとしての実用度は？

ホンダ N-ONE e: G

ではBEVとしての実用度は？ 試乗したのは2月のまだ寒い時期で、借り出し時は100％充電済みとのことだったがメーターには200kmを切る航続可能距離の表示が（WLTCは295km）。途中50kWの急速充電スポットに立ち寄るなどしたが、試乗中に200km超えの表示は確認できず、ECONスイッチはON、エアコンはOFFにするなどして試乗を続行した次第。

1回限りの限定的な試乗ではあったが、肌感覚としては、自分なら自宅で充電しながらスーパーの買い物やシュン（4歳になったオスの柴犬）の動物病院通院など（後席をチップアップさせて低い床に乗せられる）、日常使いのための快適なコンパクトカーとして持ちたいと思った。

ホンダ N-ONE e: G

■5つ星評価

パッケージング：★★★★★

インテリア/居住性：★★★★★

パワーソース：★★★★★

フットワーク：★★★★★

オススメ度：★★★★

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト

1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。