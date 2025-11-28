ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車8社の10月世界生産、トヨタ過去最高、ホンダ・スバルは大幅減［新聞ウォッチ］

トヨタは10月世界生産が過去最高に（参考画像）
  • トヨタは10月世界生産が過去最高に（参考画像）
  • ホンダのカナダ工場で生産されるシビック・ハイブリッド（参考画像）
  • マツダとトヨタの米国アラバマ州の合弁工場で生産されるマツダ CX-50

国内の大手自動車メーカー8社が発表した10月の世界生産の合計は、前年同月比2%減の219万99台（一部の報道では1.5%減の222万7509台）だったという。

【画像全3枚】

きょうの日経が「2カ月ぶりのマイナス」などと報じているが、このうち、ホンダは「10.9%減の30万2671台と2カ月ぶりに前年割れとなり、8社の中で減少台数が最も大きかった」とも取り上げている。

オランダに本社を置く中国資本の半導体メーカー、ネクスペリアの出荷停止の影響で、北米での生産が減ったのが大きな要因としており「主力の北米生産が14%減の13万4454台。部品の一部でネクスペリア1社に半導体調達を依存していたためで、米国やカナダ工場は10月27日から生産調整に入り、メキシコ工場は10月28日から生産を停止した」とも。

ホンダのカナダ工場で生産されるシビック・ハイブリッド（参考画像）ホンダのカナダ工場で生産されるシビック・ハイブリッド（参考画像）

さらに、国内では電気自動車（EV）生産に向けた工事に伴い、矢島工場（群馬県太田市）の一部ラインで稼働を停止していたSUBARU（スバル）も26%減の7万702台と大幅に台数を減らしたという。

一方で、トヨタ自動車は3.8%増の92万6987台で10月として過去最高を更新。きょうの毎日や産経なども「トヨタ過去最高」などと取り上げているが、国内では2024年に発生した車の量産に必要な「型式指定」の不正に伴う生産停止からの回復があったほか、ハイブリッド車（HV）が好調な米国が全体をけん引したとみられる。

それにしても、92万台超というトヨタ単月の生産台数は、スバルや三菱自動車のほぼ1年間に匹敵する規模である。

このほか、インド市場で好調なスズキは6.0％増の30万4917台で日本車メーカーとしては2位。販売不振にあえぐ日産自動車は国内での減少が目立ち、5.0%減の27万6323台。マツダも5.5%減の10万9406台、三菱自動車が5.3%減の8万2583台といずれも前年実績を下回ったという。

2025年11月28日付

●企業非公開化株主が介入、買い付け価格を問題視、アクティビスト相次ぎ（読売・7面）

●日中対立「沈静化を」トランプ氏、電話協議で高市氏に（朝日・1面）

●LA自動車ショー、AIの波、エコカーの祭典様変わり、個人向けロボカー、スマホで車の健康診断 （朝日・7面）

●税負担軽減「国内市場活性化を」後藤・自工会税制部会長（朝日・7面）

●トヨタ世界生産最高、単月ベース10月は92万台（毎日・6面）

●3週連続で下落、ガソリン168円に（毎日・6面）

●交通事故防止AIで助言、あいおいニッセイ、ドラレコで分析 （日経・7面）

●日本車8社、10月世界生産、2カ月ぶりマイナス、ホンダ、主力の北米14%減（日経・17面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

トヨタ自動車

ホンダ（本田技研工業）

スバル（ブランド、自動車）

SUBARU スバル（コーポレート、企業動向）

マツダ

スズキ

三菱自動車

日産自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES