自動車8社の10月世界生産、トヨタ過去最高、ホンダ・スバルは大幅減［新聞ウォッチ］

国内の大手自動車メーカー8社が発表した10月の世界生産の合計は、前年同月比2%減の219万99台（一部の報道では1.5%減の222万7509台）だったという。

きょうの日経が「2カ月ぶりのマイナス」などと報じているが、このうち、ホンダは「10.9%減の30万2671台と2カ月ぶりに前年割れとなり、8社の中で減少台数が最も大きかった」とも取り上げている。

オランダに本社を置く中国資本の半導体メーカー、ネクスペリアの出荷停止の影響で、北米での生産が減ったのが大きな要因としており「主力の北米生産が14%減の13万4454台。部品の一部でネクスペリア1社に半導体調達を依存していたためで、米国やカナダ工場は10月27日から生産調整に入り、メキシコ工場は10月28日から生産を停止した」とも。

ホンダのカナダ工場で生産されるシビック・ハイブリッド（参考画像）

さらに、国内では電気自動車（EV）生産に向けた工事に伴い、矢島工場（群馬県太田市）の一部ラインで稼働を停止していたSUBARU（スバル）も26%減の7万702台と大幅に台数を減らしたという。

一方で、トヨタ自動車は3.8%増の92万6987台で10月として過去最高を更新。きょうの毎日や産経なども「トヨタ過去最高」などと取り上げているが、国内では2024年に発生した車の量産に必要な「型式指定」の不正に伴う生産停止からの回復があったほか、ハイブリッド車（HV）が好調な米国が全体をけん引したとみられる。

それにしても、92万台超というトヨタ単月の生産台数は、スバルや三菱自動車のほぼ1年間に匹敵する規模である。

このほか、インド市場で好調なスズキは6.0％増の30万4917台で日本車メーカーとしては2位。販売不振にあえぐ日産自動車は国内での減少が目立ち、5.0%減の27万6323台。マツダも5.5%減の10万9406台、三菱自動車が5.3%減の8万2583台といずれも前年実績を下回ったという。

2025年11月28日付

