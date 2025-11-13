ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「カッコ良すぎて気絶しかけた」トヨタ『ハイラックス』新型発表に歓喜の声、日本発売にも「素晴らしい！」

トヨタ・ハイラックス 新型 日本仕様のプロトタイプ
トヨタ自動車は11月10日、ピックアップトラック『ハイラックス』新型をタイ・バンコクで世界初公開した。同時に日本での発売も発表され、SNS上では「新型なまらカッコいいな」「日本仕様早く見てみたい」など、高評価の声が多数上がっている。

新型ハイラックスは2026年以降にアジアから順次発売予定で、日本向けにはディーゼルモデルを2026年年央に発売予定。また、トヨタはマルチパスウェイを推進しており、新型ハイラックスはディーゼル、EVに加え、2028年以降に欧州・オセアニアでFCEVモデルを投入する計画だ。

タイで発表されたEVモデルは総電力量59.2kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。フレーム幅を最大限活かしながら床下にバッテリーパックを収め、高効率化されたeAxleにより航続距離300km以上、システム最高出力144kWを実現した。四輪駆動で優れた悪路走破性も備える。

今回のEVモデルのボディサイズは全長5320mm×全幅1855mm×全高1800mm、ホイールベース3085mm。現行モデル（日本仕様）の「GRスポーツ」グレードが全長5320mm×全幅1900mm×全高1840mm、「Z」グレードが全長5340mm×全幅1855mm×全高1800mmで、ほぼ同じだ。ホイールベースに関しては全く同じとなっている。

これに対しX（旧Twitter）上では、「新型なまらカッコいいな」「新型激アツ」「新型のイエローカラーカッコ良すぎて気絶しかけた」など、待望のフルモデルチェンジに際しファンからは歓喜の声が多く上がっている。また、「日本発売されるから、かなり素晴らしい！」「日本仕様早く見てみたいですね！」など、現在生産休止しているハイラックスの復活を喜ぶ声も見られた。

《園田陽大》

