ジャパンモビリティショー2025が開幕！ 注目記事ベスト5…ダイハツ『コペン』次期型アンベール

ダイハツ K-OPEN（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ K-OPEN
  • CFRP板バネフットギアコンセプトモデル「MOBILARIA β」
  • ミズノの展示
  • 日産 エルグランドとイヴァン・エスピノーサ社長（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型

10月29～30日に公開されたジャパンモビリティショー2025の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。10月29日のプレスデーから開幕、最初に注目を集めたのはダイハツ『コペン』次期型の予告コンセプトカーでした。


1位） 次期『コペン』はFR駆動に、ダイハツ「K-OPEN」初公開…ジャパンモビリティショー2025：165 Pt.

ダイハツは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、軽自動車のオープンカー『K-OPEN』を初公開した。同車は、次期『コペン』を示唆したコンセプトカーとなる。現行コペンはFF駆動だが、次期型では軽自動車という小さなボディサイズでありながら、FR駆動を採用する。
小さいからこそ、オープンエアの軽やかな気持ちよさを身近に感じる





2位） ミズノ、カーボン技術活用の新フットギア「MOBILARIA β」発表…ジャパンモビリティショー2025：150 Pt.

ミズノは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）板バネフットギアコンセプトモデル「MOBILARIA β（モビラリア ベータ）」を、ジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。
「履物」を「モビリティ（移動手段）」と捉え、自身の体を使って楽に移動することをめざす





3位） 日産『エルグランド』新型、第3世代e-POWERで威風堂々のプレミアムミニバンに…ジャパンモビリティショー2025：83 Pt.

日産自動車は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、ミニバンの『エルグランド』新型を発表した。新型エルグランドは、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載する。さらに……
乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さ





4位） レクサスの新型「6輪ミニバン」の全貌が明らかに！「LS」はラグジュアリーセダンから「ラグジュアリースペース」へ…ジャパンモビリティショー2025：58 Pt.

レクサスは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で新型『LSコンセプト』を世界初公開した。従来のラグジュアリーセダンから大きくイメージチェンジを果たし、広大な室内空間をもつ「6輪のミニバン」として生まれ変わる。
「センチュリー」ブランドと立ち位置の違い





5位） 日産の大型SUV『パトロール』、2027年に日本発売へ…ジャパンモビリティショー2025：44 Pt.

日産自動車は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、大型SUV『パトロール』を2027年度前半に日本市場に投入すると発表した。パトロールは、過去の伝統を受け継ぎながら、大胆なデザインとパワフルなV6ツインターボエンジン、そして最新のインフォテインメントシステムとプレミアムなインテリアを兼ね備えたSUVとして、中東市場で高い評価を得ているモデルだ。
日産は日本市場において、2007年に『サファリ』の生産を終了して以降、大型SUVはラインナップしていなかった


《高木啓》

