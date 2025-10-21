ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「思ったよりバンバンだ！」スズキの名車が電動ファンバイクとして復活！『e-VanVan』にSNS上では期待の声

スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）
  • スズキ e-VanVan（イー・バンバン）

スズキは「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を発表。四輪だけでなく二輪も多数の初公開モデルを並べるが、特に注目を集めているのが『e-VanVan（イー・バンバン）』だ。SNS上では「懐かしの名車が電動になった」「EVは否定的な私でもコレは欲しいと思ってしまった」など話題になっている。

【画像】スズキ e-VanVan（イー・バンバン）

「バンバン」は1971年に登場（最初は90ccモデル）したRV（レクリエーション・ビークル）だ。小さな車体にオフロードを意識したワイドタイヤを装着し、そのルックスからも愛されており、以降、50、75、125、とシリーズが展開。2002年にはこれらを踏襲したデザインの「バンバン200」が登場したが、2017年で生産を終了した。

スズキ e-VanVan（イー・バンバン）スズキ e-VanVan（イー・バンバン）

「e-VanVan（イー・バンバン）」は「高揚感×個性をスマートに、移動が楽しくなる、新時代のカルチャーモト」がデザインテーマ。遊びごころのあるBEVファンバイクとして開発され、BEVになってもバイクに乗る楽しさや操るワクワクを感じたいという願いを叶えるモデルとして紹介されている。

幅広のハンドル、フラットでゆったり座れるシート、迫力のワイドタイヤ、レトロ感と先進的なイメージを融合させた丸型の中空ヘッドライト、遊びごころを演出するバーエンドミラーなどが特徴だ。全長1810×全幅825×全高1050mmのコンパクトサイズ。原付2種相当のモデルとして設計されている。

スズキ e-VanVan（イー・バンバン）スズキ e-VanVan（イー・バンバン）

スズキが1月に世界初公開したBEVスクーター『eアドレス（eアクセス）』のEVユニットをベースに、ひと目でバンバンとわかるキャッチーで独創的なスタイリングに先進的なカラー＆グラフィックが施されている。今回は参考出品ということで発売時期などは未発表だ。

これに対してX（旧Twitter）では、「思ったよりバンバンがバンバンだ！スズキがんばってくれ」「EVは否定的な私でもコレは欲しいと思ってしまった」などの反響が広がっており、特にそのデザインに「懐かしい」という声や「可愛い」とったリアクションが多く上がっている。

また、原付二種クラスであることについて、「近所で乗るのにいいなぁ」「発売されたら真面目にハンターカブから乗り換えを検討するかも」という声も。

一方で「エンジンや燃料タンク無いぶん、腹に荷物BOXかぁ面白と思ったらどでかいバッテリーか…」「腹下のデザインもう少しカッコよくしないと」など「もう一声」といった意見も寄せられている。過去の『バンバン75』にはフレームに空気入れを内蔵するギミックもあり、EV化した車体をどう使っていくのかと注目するファンも多い。

スズキは総合モビリティメーカーとしての技術を結集させた展示を行うが、特に二輪は、世界初公開、日本初公開のモデルを含め二輪ショー並みの台数を展示することが明らかになっている。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

スズキ コンセプトカー

ジャパンモビリティショー2025

電動バイク（EV）

口コミ記事

トピック

ジャパンモビリティショー

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES