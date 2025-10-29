ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ鈴木社長「ワクワクのアンサー！」…ジャパンモビリティショー2025

スズキの鈴木俊宏代表取締役社長は、ジャパンモビリティショー2025の初日、10月29日のプレスカンファレンスで、新たに定めたコーポーレートスローガン「By Your Side（バイユアサイド）」を訴求した。ブースに展示された製品は多彩だ。

鈴木社長は、スズキは「常にお客様の側に立って発想する。お客様が欲しがっているものなら、どんなことをしてでも応えろ。頑張ればできるもんだ」という創業者の想いを形にしてきた、と自負する。お客様の側＝By Your Sideのスズキを感じられるブース展開にしたと鈴木社長はいう。

ジャパンモビリティショー2025の公式コンセプト「ワクワクする未来を、探しに行こう！」に呼応して、スズキの展示テーマは「あなたに、ワクワクの、アンサーを」。これは前回の「世界中に、ワクワクの、アンサーを」からの進化でもある。鈴木社長は、業界や市場の環境が変わっても「By Your Side」を提供しづけると述べ、スズキの出展を紹介した。

『Vision e-Sky（ビジョン・イースカイ）』は軽乗用車BEV。2026年度内の量産化を目指すコンセプトモデルだ。『e-VanVan（イーバンバン）』は、遊びゴコロのあるBEVファンバイクの参考出品だ。「動力がEVになってもバイクに乗る楽しさを提供したい」（鈴木社長）という提案だ。ペダル付折り畳み電動バイク『e-PO』も参考出品だが、鈴木社長は2026年度に商品化する予定を明らかにした。

《高木啓》

