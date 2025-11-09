ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

軽メーカーの意地！スズキが軽EVに本格参入へ、『Vision e-Sky』詳細をチェック！…ジャパンモビリティショー2025

スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）

スズキは「ジャパンモビリティショー2025」で、軽乗用BEVのコンセプト『Vision e-Sky（ビジョン・イー・スカイ）』を世界初公開。2026年度内の量産をめざしているという。

【画像】スズキの軽乗用EVコンセプト『Vision e-Sky』

「Vision e-Sky」は、日々の通勤や買い物、休日のちょっとした遠出など、軽自動車を生活の足として利用するユーザーに向けたEVの提案で、「ちょうどいい軽EV」を形にした。「ユニーク・スマート・ポジティブ」をテーマとし、シンプルながらも存在感があるエクステリア、トレーとモニターをつなげるなど使い勝手のよいインテリアとすることで明るい気持ちになれるデザインを表現。

スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）

またインテリアにはシートや内張りなどにサステナブルな素材を採用。鮮やかなフロアマットも、従来のように多数の素材を使ったレイヤー構造ではなく単一の素材で構成されているなど、細かい部分にも環境への配慮が盛り込まれた。車内の何種類ものブルーとホワイトのグラデーションは、車名の通り「空」のような爽快感をイメージしているという。

ボディサイズは全長3395×全幅1475×全高1625mmで、航続距離は日常使い＋アルファをカバーする270km以上を想定している。動く蓄電池として、家庭用の電力をまかなうことができるV2H機能も盛り込んだ。

スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）スズキ Vision e-Sky（ジャパンモビリティショー2025）
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ コンセプトカー

スズキ

軽自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES