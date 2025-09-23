ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「小さなハヤブサ」と「小さなYZF-R1」が宿っている…同じ250ccスポーツでも全く違う!? スズキ『GSX250R』とヤマハ『YZF-R25』を乗り比べてみた

ヤマハ YZF-R25（左）とスズキ GSX250R（右）
  • ヤマハ YZF-R25（左）とスズキ GSX250R（右）
  • スズキ GSX250R（左）とヤマハ YZF-R25（右）
  • ヤマハ YZF-R25（左）とスズキ GSX250R（右）
  • スズキ GSX250R（左）とヤマハ YZF-R25（右）
  • スズキ GSX250R
  • ヤマハ YZF-R25
  • スズキ GSX250R
  • スズキ GSX250R

セパレートハンドルとフルカウルを備える同じ250cc、2気筒モデルながら、スズキ『GSX250R』とヤマハ『YZF-R25』は、エンジンの特性も得意とするステージも異なっている。それぞれ、どんな使い方にマッチしているのだろう。

【比較画像44枚】スズキ『GSX250R』とヤマハ『YZF-R25』

◆「GSX250R」と「YZF-R25」スペックの違いは

というわけで、まずは主なスペックの違いを記しておこう。これだけでも、2台は別々のキャラクターを持ち、真っ向勝負のモデルではないことがわかる。

●GSX250R／YZF-R25

・車重：181kg／169kg
・軸間距離：1430mm／1380mm
・シート高：790mm／780mm
・エンジン：水冷4ストロークSOHC2バルブ2気筒／水冷４ストロークDOHC４バルブ2気筒
・最高出力：24ps/8000rpm／35ps/12000rpm
・最大トルク：2.2kgf・m/6500rpm／2.3kgf・m/10000rpm
・フロントフォーク：正立／倒立
・燃費（WMTCモード）：32.8km/リットル／26.5km/リットル
・価格：63万5800円～64万7900円／69万800円

ざっくり言えば、エンジンも車体もおおらかな「GSX250R」はスポーツツアラーのイメージに近く、シャープで軽く、エンジンが回る「YZF-R25」は、しっかりスーパースポーツ的である。

◆たかが「11ps」、されど「11ps」

車重は12kgの差があり、「GSX250R」の方が重い。ただし、これが案外気にならない。ハンドル位置が高くて、よく切れることと、重量を稼いでいるはずのエンジン搭載位置がさほど高くないため、取り回しは容易だ。車体の引き起こしに限っていえば、サイドスタンドが短い（＝車体が傾く）「YZF-R25」の方が、最初の「よっこらしょ」の手応えが大きい。

もうひとつ、数値上の差が顕著な部分が最高出力と最大トルクだ。最高出力は11ps、発生回転数には4000rpmの開きがあり、最大トルク値自体は僅差ながらも、やはりその発生回転数は3500rpmも異なる。

100psと111psの間にある11psの差なら気にならないかもしれないが、24psと35psでは45％以上も違うわけで、加えて「GSX250R」は車重がそれなりにあり、ホイールベースも長い。

「スポーツツアラーのイメージ」と評したのは、鈍重という言葉のすりかえと勘繰られそうだが、さにあらず。この排気量なら、街中はもちろん、ちょっとした郊外でも、6000rpmも回せば十分こと足りるわけで、一般的な実用域にちょうど当てはまるのが、「GSX250R」ならではのロングストロークユニットなのだ。

◆エンジン特性の違いはハンドリングにも

そのトルクフルな特性と扱いやすさのおかげで、「GSX250R」に乗っていて極端なパワー不足を感じるライダーは、そう多くないはず。スロットル開け始めのレスポンスは小気味よく、必要十分以上の力量で車体を押し進めてくれる。

もっとも、低中回転域が力強くて、そのまま高回転域もがんがん使える、というほど都合よくはできていない。ここで入れ違いに魅力を発揮するのが「YZF-R25」のエンジンだ。「GSX250R」のタコメーターが10500rpmのレッドゾーンを迎えてもこちらは余裕しゃくしゃくで、そこからひと伸びどころか、ふた伸び以上の14000rpm超まできっちり回り切る。

低中回転域の余裕に勝る「GSX250R」と高回転域が爽快な「YZF-R25」という図式は、ハンドリングにも当てはまる。荷重がどうとか、サスペンションの動きが云々といった理屈は抜きに、車体へ身をゆだねたまま、のんびり流せるのが「GSX250R」だとしたら、これ以上は回転を下げないというパワーバンドを自分で設定し、バンクしている時間を長く楽しみたくなるのが「YZF-R25」である。

◆「小さなハヤブサ」と「小さなYZF-R1」が宿っている

目的地まで快適に移動し、その間の景色に重きを置けるのが「GSX250R」なら、ライディングそのものに没頭できるのが「YZF-R25」と言ってもよく、乗っている時の意識がそれぞれ異なる。

これはたとえば、「GSX250R」のステップには快適性に配慮した防振ラバーが備わっていることや燃費がいいこと（計算上は満タンで490km以上走行可能）、「YZF-R25」には高荷重を受け止める倒立フォークの採用やクイックシフターの設定（オプション）にも表れており、見た目は同じカテゴリーに見えても、目指している方向が違う。

もちろん、「GSX250R」でコーナリングを追求することもできるし、「YZF-R25」でロングツーリングを楽しむライダーも大勢いるが、両モデルの美点を引き延ばすと、既述のような評価になる。

「GSX250R」の中には「小さなハヤブサ」が、「YZF-R25」の中には「小さなYZF-R1」が宿っていて、ゆとりの時間を望むなら前者が、スポーツマインドを満たしたいなら後者がそれに応えてくれる。

両モデルを突き詰めたその先に、スズキとヤマハ、それぞれのメーカーが誇るフラッグシップが見えてくる、というのはさほど大げさな物言いではない。

《伊丹孝裕》
伊丹孝裕

モーターサイクルジャーナリスト 伊丹孝裕

モーターサイクルジャーナリスト 1971年京都生まれ。1998年にネコ・パブリッシングへ入社。2005年、同社発刊の2輪専門誌『クラブマン』の編集長に就任し、2007年に退社。以後、フリーランスのライターとして、2輪と4輪媒体を中心に執筆を行っている。レーシングライダーとしても活動し、これまでマン島TTやパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム、鈴鹿8時間耐久ロードレースといった国内外のレースに参戦。サーキット走行会や試乗会ではインストラクターも務めている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

ヤマハ YZF-R25／R3

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

モーターサイクル 試乗記

250cc

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES