レトロルックスの『フリード』！ ダムドの新型ボディキット…土曜ニュースランキング

8月29日～9月4日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは『フリードAIR / フリードクロスター』向け、レトロルックスのボディキットの情報でした。2位、3位は、マツダの新型SUV『EZ-60』、マクラーレン『F1』を中心としたコレクションの販売についてのものとなっています。