レトロルックスの『フリード』！ ダムドの新型ボディキット…土曜ニュースランキング

8月29日～9月4日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは『フリードAIR / フリードクロスター』向け、レトロルックスのボディキットの情報でした。2位、3位は、マツダの新型SUV『EZ-60』、マクラーレン『F1』を中心としたコレクションの販売についてのものとなっています。
自動車カスタムパーツメーカーのダムドが8月29日、2025年冬発売予定のホンダ『フリード』専用新作ボディキット「DAMDフリード・アイソレーター」のスケッチ画像を先行公開した。
マツダと長安汽車の中国合弁、長安マツダは8月27日、南京工場において、新型電動SUV『EZ-60』の出荷式を開催したと発表した。
高級クラシックカー販売を手がける英国のトム・ハートリー・ジュニアは8月27日、マンスール・オジェ氏が保有するマクラーレンのスーパーカーコレクションの売却に関して合意したと発表した。
チューニングパーツメーカーのHKS（エッチ・ケー・エス）が、現在受注中の置き換えステアリング6モデルについて、当初予定だった8月末までから大幅に延長して、来年1月末までの受注に変更することを発表した。
ホンダと東風汽車の中国合弁、東風ホンダは8月27日、ミニバンの『エリシオン』改良新型を中国市場で正式発売した。4つのグレードを展開し、価格は24万9800元（約515万円）からに設定されている。