ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

レトロルックスの『フリード』！ ダムドの新型ボディキット…土曜ニュースランキング

DAMDフリード・アイソレーター for AIR
  • DAMDフリード・アイソレーター for AIR
  • マツダ EZ-60
  • マンスール・オジェ氏が保有するマクラーレンのスーパーカーコレクション
  • スバル『レヴォーグ』『WRX STI』『WRX S4』向け「VA/VM」
  • ホンダ・エリシオン 改良新型（中国仕様）

8月29日～9月4日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは『フリードAIR / フリードクロスター』向け、レトロルックスのボディキットの情報でした。2位、3位は、マツダの新型SUV『EZ-60』、マクラーレン『F1』を中心としたコレクションの販売についてのものとなっています。


1位） ホンダ『フリード』がニューレトロに!? ダムドが専用ボディキットのデザインを先行公開　発売は2025年冬122 Pt.

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが8月29日、2025年冬発売予定のホンダ『フリード』専用新作ボディキット「DAMDフリード・アイソレーター」のスケッチ画像を先行公開した。
『フリードAIR』、『フリードクロスター』それぞれに用意





2位） マツダの新型SUV『EZ-60』、すでに予約は4万台超！ 南京工場から出荷開始108 Pt.

マツダと長安汽車の中国合弁、長安マツダは8月27日、南京工場において、新型電動SUV『EZ-60』の出荷式を開催したと発表した。
中国市場で最も注目される中型SUV





3位） 「ほぼ未使用」のスーパーカー20台、匿名バイヤーに一括売却へ　その総額は…98 Pt.

高級クラシックカー販売を手がける英国のトム・ハートリー・ジュニアは8月27日、マンスール・オジェ氏が保有するマクラーレンのスーパーカーコレクションの売却に関して合意したと発表した。
マクラーレン『F1』を中心とした珠玉のコレクション





4位） HKS、スバル・トヨタ車向け限定ステアリングの受注期間を大幅延長　2026年1月まで91 Pt.

チューニングパーツメーカーのHKS（エッチ・ケー・エス）が、現在受注中の置き換えステアリング6モデルについて、当初予定だった8月末までから大幅に延長して、来年1月末までの受注に変更することを発表した。
質感、グリップ、取り回しを向上、純正エアバッグも移設可能





5位） あのホンダ『エリシオン』が中国で生きていた！ 新グリル採用の新型、約515万円から発売81 Pt.

ホンダと東風汽車の中国合弁、東風ホンダは8月27日、ミニバンの『エリシオン』改良新型を中国市場で正式発売した。4つのグレードを展開し、価格は24万9800元（約515万円）からに設定されている。
東風ホンダのフラッグシップMPVとして登場


《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ フリード

DAMD（ダムド）

ホンダ（本田技研工業）

ミニバン

アフターマーケット

土曜ニュースランキング

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES