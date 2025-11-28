ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

これがホンダ『フリード』!? ニューレトロに変身、ダムド話題の新作ボディキットがついに販売開始

DAMDフリード・アイソレーター for クロスター
自動車カスタムパーツメーカーのダムドが11月28日、ホンダ『フリード』用新作ボディキット「DAMD FREED ISOLATOR（ダムド フリード アイソレーター）」2モデルの販売を開始した。

【画像】「DAMDフリード・アイソレーター」を装着したフリード

同ボディキットは8月下旬にイメージスケッチが先行公開、10月に開催された同社のファン感謝祭「DAMD PARTY 2025」で実車が世界初公開されたもの。ホンダのミニバンラインナップで高い人気を誇るフリードをベースに、同社デザインのアイデンティティであるクラシックテイストを落とし込んだ、懐かしいのに新しい「ニューレトロスタイル」を体現したボディキットとなっている。

DAMDフリード・アイソレーター for AIRDAMDフリード・アイソレーター for AIR

シンプル・クリーンで洗練された『フリードAIR』と、大胆でタフな『フリードクロスター』の両モデルに対応。フリードが持つ2つの個性あふれるキャラクターと高いユーティリティー性を保ちながら、両車の魅力を増幅させ、ユーザーのライフスタイルに寄り添った「ファッションとしてのクルマ」を提案する。

コンセプトは「ヤングタイマー」。飾らず必要最低限な構成要素に抑え、あえて質実剛健なスタイルにまとめることで、車のデザインが「スタイリング」に昇華されている現代においては、逆に新鮮でスタイリッシュなコントラストの効いたデザインの提案となっている。

フリードAIR向けは「ミニマル・シティ・ヴィークル」をテーマに、研ぎ澄まされたシャープなシルエットと正確に刻まれたラインが描く静の美を表現。都会の雑踏に余白を生む、シンプルという選択とミニマルという贅沢を提案している。

DAMDフリード・アイソレーター for クロスターDAMDフリード・アイソレーター for クロスター

もう一方のフリードクロスター向けは「ニュー・レトロ・アーバン・ギア」をコンセプトに、真っ直ぐ力強く主張するエクステリアを実現。ノイズのない美しさで、都会で映え、自然に馴染む、暮らしと冒険を繋ぐスタイルを目指している。

すでにフリードを所有しているユーザーへのパーツ販売はもちろん、ダムドパーツを新車に装着した状態でクルマごとまるっと購入が可能な「ダムド カスタムコンプリートカー」も全国のダムド特約店・ディーラーにて購入可能となる。

《ヤマブキデザイン》

