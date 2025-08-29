ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『フリード』がニューレトロに!? ダムドが専用ボディキットのデザインを先行公開　発売は2025年冬

DAMDフリード・アイソレーター for AIR
自動車カスタムパーツメーカーのダムドが8月29日、2025年冬発売予定のホンダ『フリード』専用新作ボディキット「DAMDフリード・アイソレーター」のスケッチ画像を先行公開した。

同ボディキットは、ホンダのミニバンラインナップで高い人気を誇るフリードに、同社のデザインアイデンティティであるクラシックテイストを落とし込んだ「ニューレトロスタイル」を採用している。

フリードが持つ2つの個性的なキャラクターであるシンプル・クリーンな『フリードAIR』と大胆でタフな『フリードクロスター』の高いユーティリティ性を保ちながら、それぞれの個性を増幅させる設計となっている。

コンセプトは「ヤングタイマー」。飾らず必要最低限な構成要素に抑え、あえて質実剛健なスタイルにまとめることで、車のデザインが「スタイリング」に昇華されている現代においては、逆に新鮮でスタイリッシュなコントラストの効いたデザインの提案となっている。

シンプル＆スマートに乗ることも、例えばボトムラインをブラックアウトしてアクティブなスタイリングを楽しむことも可能で、ダムドの世界観を体感できる「Family Minimal Vehicle」へとフリードをアップデートする内容となる予定だ。

実車は2025年10月18日に埼玉県で開催される同社イベント「DAMD PARTY 2025」で先行公開予定。製品は2025年冬の発売を目指し、現在開発が進められている。

