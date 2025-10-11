ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「本当に出るんだ！」日産『エルグランド』新型発表にSNSでは「早く見たい」と期待の声

日産自動車は10月9日、「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を発表し、新型『エルグランド』を世界初公開すると発表した。これに対しSNS上では「遂にお披露目…」「早く見たい」など期待する声が多く上がっている。

エルグランドは1997年の初代発売以来、広い室内と高級な内装を両立した「プレミアムミニバン」として、日本市場に新たなセグメントを開拓した。日産によると存在感あふれるスタイリングや快適なシート、優れた走行性能が好評を博している。だが現行の3代目エルグランドのデビューは2010年。その後、改良が続けられたもののフルモデルチェンジされることはなく、新型の登場が期待されていた。

今回発表されるエルグランドは、新型としては実に16年ぶりの登場となる。

2026年度の発売を予定している新型エルグランドは、第3世代e-POWERをはじめとした先進技術を搭載する。エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」を電動化によってさらにレベルアップさせ、威風堂々とした存在感を感じさせるエクステリアデザインと、長距離でも快適で上質な移動空間を提供するプレミアムツーリングモビリティとして仕上げた。

今回の発表は新型の一部がわかる写真のみで、詳細はジャパンモビリティショー2025の会場で明らかになるだろう。

これに対しX（旧Twitter)上では、「本当に出るんだ！」「遂にお披露目…」「存続怪しかったけど良かった」など、長らくモデルチェンジが行われなかった現行型からのフルモデルチェンジに驚きの声が上がっていた。

また、「早く見たいところ」「楽しみ！」「内装が気になりすぎる」など、16年ぶりとなるフルモデルチェンジにファンからは期待の声が多く寄せられている。

新型エルグランドはジャパンモビリティショー2025プレスデー、10月29日に世界初公開となる。一般公開は10月31日～11月7日まで。

日産は新型エルグランドのほかにも、4月に中国で発売以来販売好調な『N7』、欧州市場向けに開発し5月に発表した新型『マイクラ』、8月にマイナーチェンジした『エクストレイル』、9月にフルモデルチェンジを発表した新型『ルークス』、『フェアレディZ』など、計10台の出展を予定している。

《園田陽大》

