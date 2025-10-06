ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

【三菱 デリカミニ 新型】先代でやりきれなかった“らしさ”とは…9月の有料会員記事ランキング

三菱 デリカミニ
  • 三菱 デリカミニ
  • スズキ eビターラに搭載されるアイシンのeアクスル。海外初のeアクスル生産となる
  • ディープドライブ（DeepDrive）の新型インホイールモーター
  • KGモーターズの超小型EV「mibot」
  • フォルクスワーゲン、IAA 2025

9月1～30日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。新型三菱『デリカミニ』のインテリアについて。先代は『eKクロススペース』がベースだったが、新型は一からの開発となったことで、デリカミニらしさを盛り込むことができたというニュースが1位でした。


1位） 【三菱 デリカミニ 新型】インテリアはバージョン0.8から「2.0」に進化！ 専用開発で実現した“らしさ”とは：273 Pt.

今秋にフルモデルチェンジする三菱『デリカミニ』。先代は『eKクロススペース』のマイナーチェンジだったため、エクステリア（外観）と比べるとインテリア（内装）は大きく変更されなかった。新型は一からの開発となったことで、デリカミニらしさを盛り込むことができたという。
先代はやりきれなかった部分があった





2位） アイシンが明かす、トランスミッションの膨大な経験値とノウハウが電動化を主導する理由：99 Pt.

アイシンが8月末、都内で報道関係者向けにパワートレイン技術説明会を行った。冒頭にパワートレイン製品本部長の糟谷悟氏からアイシンの事業全体の中でパワートレイン事業の位置づけや現在の概要が示された後、PTシステム製品企画部長の須山大樹氏が最新の電動化パワートレイン群の開発の狙いと展望を述べた。
アイシンは、「走る・止まる・曲がる」を担うグローバルサプライヤー





3位） 最大トルク2000Nmの新型インホイールモーター、独DeepDriveが発表へ…IAAモビリティ2025：57 Pt.

ドイツの電動ドライブシステム開発企業のディープドライブ（DeepDrive）は、9月8日に開幕する「IAAモビリティ2025」において、新型インホイールモーターを初公開すると発表した。
超コンパクトなパッケージで、優れたトルクと効率





4位） 豊田合成、超小型EV「mibot」のKGモーターズに出資…量産化を支援：36 Pt.

超小型EV「mibot」を開発するKGモーターズは8月29日、シリーズAラウンドにおいて総額3.6億円の追加調達を実施したと発表した。
シリーズA総額は17.5億円、累計資金調達額は23.8億円に到達





5位） VW、自信を取り戻した欧州の巨人…IAAモビリティ2025：36 Pt.

9月8～14日にドイツ・ミュンヘンで開催されたIAAモビリティ2025では、ドイツメーカー3社が揃って主力車種のEVを発表して反転攻勢に出た。
欧州でマーケットシェア27％を持つフォルクスワーゲン（VW）グループ


《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 デリカミニ

三菱自動車

軽自動車

有料会員記事

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES