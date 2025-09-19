VW、自信を取り戻した欧州の巨人…IAAモビリティ2025

9月8～14日にドイツ・ミュンヘンで開催されたIAAモビリティ2025では、ドイツメーカー3社が揃って主力車種のEVを発表して反転攻勢に出た。

その中でも欧州でマーケットシェア27％を持つフォルクスワーゲン（VW）グループは、「エレクトリック・アーバン・カー・ファミリー」を発表。さらに自社製バッテリーの量産開始や、エネルギーインフラを手がける子会社Elli（エリー）のV2Hシステムの提供など、デジタル時代の垂直統合によるバリューチェーンを実現しつつある。

◆自社製バッテリーを初搭載

前CEOのヘルベルト・ディース時代にEVに大きく舵を切ったVW（VW）は、2030年までに欧州内に6か所、合計240GWhの車載バッテリー工場を建設すると大々的に発表したが、その計画を修正しつつ、現在はドイツのザルツギッター、スペインのバレンシア近郊、カナダのセント・トマス（オンタリオ州）の３か所でバッテリー生産工場を建設している。

このうち、ザルツギッターは2025年末から稼働を開始し、2026年に発売されるクプラ『ラヴァル』（Raval）、VW『ID.クロス』と『ID.ポロ』、シュコダ『エピック』（Epiq）に自社製バッテリーを供給する。2026年にはバレンシアの工場が、2027年にはカナダ工場が稼働を開始する。

ユニファイドセル（Unified Cell）と称されるこのバッテリーはセルパワーが660Wh/Lと現行のNCM（三元系）バッテリーでは最高レベルの性能を持ち、想定40～55 kWhのバッテリー容量で最大450kmの航続を可能にする。価格は ID.ポロが2万5000ユーロを切るところからスタートする予定。スモールEVとしては、既にルノー『4』や同『5』、ステランティスグループのフィアット『600e』や『グランデパンダ』、『シトロエンe-C3』などが発売されているが、マーケットリーダーのVWグループの小型EVが手頃な価格で出ることへの期待は高いと現地で感じられた。

この他にも、オペル『コルサ』やフォード『プーマ』のEVモデルや、ヒョンデ『アイオニック3』、キア『EV2』なども今回発表され、EVやデジタルテクノロジーに関心の高い若者だけでなく幅広い購買層に注目されていた（今回怒涛のように出展してきた中国メーカーのEVは中型のSUVが中心で、小型で安価なモデルは、BYD『ドルフィン』やステランティスが出資するリープモーター『T3』あたりだ。）