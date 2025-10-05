ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日産『エクストレイル』e-POWER で絶縁不良が発生…9月掲載のリコール記事ランキング

日産エクストレイル e-POWER
  • 日産エクストレイル e-POWER
  • トヨタ・ヤリスクロス
  • マツダ・ロードスター
  • ホンダ「シビック タイプR」
  • 改善箇所

9月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、日産のSUV、『エクストレイル』のリコールでした。


1位） 日産『エクストレイル』e-POWERの9197台でリコール…発電停止と走行不能のおそれ：233 Pt.

日産自動車は9月11日、『エクストレイル』（e-POWER）について、EVバッテリーへ電源供給が停止し、走行できなくなるおそれがあるとしてリコールを届け出た。
絶縁不良が発生





2位） トヨタ『ヤリスクロス』と『カローラクロス』の約10万台にリコール…パノラミックビューで映像が確認できない：198 Pt.

トヨタ自動車は9月17日、『ヤリスクロス』と『カローラクロス』について、パノラミックビューモニターで車両の直左の映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがあるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
カメラ回路素子の製造工程の検討が不十分





3位） マツダ『ロードスター』1万8491台をリコール…最悪の場合、火災のおそれ：43 Pt.

マツダは9月25日、スポーツカーの『ロードスター』について、燃料装置の不具合によるリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。フューエルパイプに亀裂が生じる可能性がある。
フューエルパイプに亀裂が生じる





4位） ホンダ『シビックタイプR』1937台でリコール…エアバッグコントロールユニットに不具合：19 Pt.

本田技研工業は、9月11日、ホンダ『シビックタイプR』について、事故時の情報を記録するプログラムに不具合があるとして、リコールを国土交通省に届け出た。
エアバッグコントロールユニットにおいて、事故時の情報を記録するプログラムが不適切





5位） トヨタ『bZ4X』など6125台でリコール…デフロスタの性能が低下するおそれ：6 Pt.

トヨタ自動車は2025年9月4日、電動SUVの『bZ4X』やレクサス『RZ』など6車種計6125台のリコールを国土交通省に届け出た。
前面ガラスの曇りや霜が取れにくくなる


《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 エクストレイル

リコール・不具合情報

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES