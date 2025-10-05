日産『エクストレイル』e-POWER で絶縁不良が発生…9月掲載のリコール記事ランキング

9月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、日産のSUV、『エクストレイル』のリコールでした。
日産自動車は9月11日、『エクストレイル』（e-POWER）について、EVバッテリーへ電源供給が停止し、走行できなくなるおそれがあるとしてリコールを届け出た。
トヨタ自動車は9月17日、『ヤリスクロス』と『カローラクロス』について、パノラミックビューモニターで車両の直左の映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがあるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
マツダは9月25日、スポーツカーの『ロードスター』について、燃料装置の不具合によるリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。フューエルパイプに亀裂が生じる可能性がある。
本田技研工業は、9月11日、ホンダ『シビックタイプR』について、事故時の情報を記録するプログラムに不具合があるとして、リコールを国土交通省に届け出た。
トヨタ自動車は2025年9月4日、電動SUVの『bZ4X』やレクサス『RZ』など6車種計6125台のリコールを国土交通省に届け出た。