ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダのあのクルマにそっくり？ ヒット作となった初代ルノー『トゥインゴ』【懐かしのカーカタログ】

ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ
  • ルノー・トゥインゴ（初代）当時のカタログ

初代ルノー『トゥインゴ』は1992年10月のパリモーターショーに登場、翌93年からフランス本国を始め欧州で発売、日本市場ではヤナセ100％出資のフランス・モーターズより95年8月に発表、9月に発売された。

【画像全11枚】

運転席エアバッグ、エアコン、ラジオカセットなどを標準とし、134万円（5速MT、2ペダルのイージーは139万円）の設定だった。

それまでの『クリオ』（日本名『ルーテシア』）よりさらにコンパクトなトゥインゴは、モノスペースボディをコンセプトとした。3425mmの全長に対し68％の比率のホイールベースは2345mmの長さ。

当時の広報資料には、モノスペースコンセプトについて“いくつかのメーカーがそのメリットに気づいていることも事実。長いルーフを持つクルマも、似たスタイリングに見えるかも知れません”とあり、当時の初代ホンダ『トゥデイ』をルノーが認識していたこともわかる。発露はどうであれ、チャーミングなスモールカーであったことには変わりはない。

ボディカラーも“虹の色は7色だがトゥインゴには8つの色がある”として、スタイルを引き立てるカラフルなバリエーションは用意された。

インテリアはシンプルで清々しいデザインと機能性の高さが特徴だった。インパネにはコンパクトにまとめられたデジタルメーターや、モグラ叩き（?）のようなハザードランプスイッチを備えた。

当時のルノーらしい、フカッとした座り心地のシートは表皮に“雲の柄”があしらわれたもの。後席は最大17cmのスライド機構を備え、居住空間が自在に変えられたほか、二つ折りにさせてラゲッジスペースを最大限に活用させられるようにもなっていた。

搭載エンジンは1238ccの4気筒（52ps／9.1kgm）。トランスミッションは5速で、通常のMTのほか、ドライバーがシフトレバーの操作とアクセルを緩めるのを検知するとクラッチを切る仕組みの、2ペダルの“イージー”が用意された。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

ルノー トゥインゴ（Twingo）

ルノー（Renault）

注目の記事

コンパクトカー

ハッチバック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES