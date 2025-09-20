日産『フェアレディZ』の「レトロな仕様」に注目…土曜ニュースランキング

9月12～18日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は米国で発表された2026年モデル『Z』の新グレード「ヘリテージエディション」。かつての「Z32」を彷彿とさせるデザインが注目されました。2位には進化したエアロパーツ搭載を搭載する『GRヤリス』、3位にはガソリンエンジン＋6速MT仕様追加した『グランデパンダ』に関する記事がランクインしました。