ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『フェアレディZ』の「レトロな仕様」に注目…土曜ニュースランキング

日産 Z（フェアレディZ）の「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産 Z（フェアレディZ）の「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • トヨタ GRヤリス 25式「エアロパフォーマンスパッケージ」
  • フィアット・グランデパンダのガソリンエンジン＋6速MT
  • トヨタ・スプリンタートレノAE86
  • メルセデスベンツが全固体電池搭載『EQS』で1205km無充電走行を達成

9月12～18日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は米国で発表された2026年モデル『Z』の新グレード「ヘリテージエディション」。かつての「Z32」を彷彿とさせるデザインが注目されました。2位には進化したエアロパーツ搭載を搭載する『GRヤリス』、3位にはガソリンエンジン＋6速MT仕様追加した『グランデパンダ』に関する記事がランクインしました。


1位） 「TWIN TURBOのロゴ懐かしい！」Z32ファン感涙、レトロ感あふれる新型『フェアレディZ』が話題に：243 Pt.

日産自動車の米国部門は9月10日、2026年モデルの『Z』（日本名：『フェアレディZ』）に、4代目の『300ZX』（Z32）を彷彿とさせる新グレード「ヘリテージエディション」を設定すると発表した。SNS上では「なかなか面白そうなエディション」「こ、これ！これだよ！」など話題になっている。
レトロなサイドデカール、専用のデザインで注目







2位） 「思ったよりだいぶ安い」トヨタ『GRヤリス』に新登場、エアロパフォーマンスパッケージに絶賛の声：70 Pt.

トヨタGAZOOレーシング（TGR）は、コンパクトスポーツカー『GRヤリス』に「Aero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）」を設定、10月1日より発売すると発表した。SNS上では「思ったよりだいぶ安い」「めっちゃカッコいい」など様々な声が上がっている。
フルエアロは空力性能や冷却性能を大幅に向上させる6つのパーツで構成





3位） 「みんなガソリン車が欲しいんだよ…」フィアットの新コンパクト『グランデパンダ』、6速MT登場に日本のファンも反応：67 Pt.

フィアットは9月3日、欧州向けの『グランデパンダ』に、ガソリンエンジン＋6速MTを設定すると発表した。SNS上では「かわいいねって思ってたら、ガソリンに6MT出してきてびっくらこいた」「みんなガソリン車が欲しいんだよ…」など、話題になっている。
1.2Lターボ×6MT仕様を追加







4位） 「妄想が現実になった」トヨタがAE86のエンジン部品を発売へ…「復刻だけじゃない」その内容に驚きの声：62 Pt.

トヨタGAZOOレーシングは9月10日、「GRヘリテージパーツプロジェクト」の一環として、『カローラレビン』、『スプリンタートレノ』（AE86）の4A-GEエンジン用シリンダーヘッドSUB-ASSYとシリンダーブロックSUB-ASSYを復刻生産すると発表した。SNS上では「これは凄い…」「妄想が現実になって、とても驚き、感動」と話題になっている。
当時の設計を基本に、最新の技術や工法、材料を用いての製造





5位） メルセデスベンツ、全固体電池搭載『EQS』で1205km無充電走行を達成：57 Pt.

メルセデスベンツは9月9日、全固体電池を搭載した『EQS』のテスト車両でドイツのシュトゥットガルトからスウェーデンのマルメまで1205kmを無充電で走行することに成功したと発表した。
マルメ到着時には、さらに137kmの余裕を残した


《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 フェアレディZ

日産自動車

クーペ

土曜ニュースランキング

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES