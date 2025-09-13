「TWIN TURBOのロゴ懐かしい！」Z32ファン感涙、レトロ感あふれる新型『フェアレディZ』が話題に

日産自動車の米国部門は9月10日、2026年モデルの『Z』（日本名：『フェアレディZ』）に、4代目の『300ZX』（Z32）を彷彿とさせる新グレード「ヘリテージエディション」を設定すると発表した。SNS上では「なかなか面白そうなエディション」「こ、これ！これだよ！」など話題になっている。

【画像】レトロ感あふれる日産 フェアレディZの「ヘリテージエディション」

同モデルは、Zカークラブが主催する第38回国際Zカーコンベンション「ZCON」で初公開されたものだ。

日本では「Z32」の型式名で知られる「300ZX」は、1989年に登場。初代日産Zから20年後に誕生したモデルだ。低く幅広いプロポーションと極めて短いオーバーハングが特徴で、ツインターボV6エンジンも選択可能だった。

2026年モデルのZヘリテージエディションは、ブロンズ色の19インチRAYSホイール、レトロスタイルの「ツインターボ」バッジ付きカーボンファイバー製リアスポイラー、ボディサイドのブロンズ色「ツインターボ」グラフィックを採用した。日産のパフォーマンスカーの象徴的なカラーの一つ、ミッドナイトパープル調で彩られている。

2026年モデルでは、スポーツとパフォーマンスグレードに新色のボルダーグレー塗装とブラックルーフの組み合わせも選択可能となった。

内装では、専用ドアキックプレートと専用フロアマットを装備。キャビン内では、ダッシュボード上部に3つのゲージを配置。これは過去の多くのZスポーツカーで見られたデザインキューだ。2026年モデルでは、ターボチャージャーのブースト圧、タービン回転数、バッテリー電圧を表示する。

パフォーマンスグレードには、機械式リミテッドスリップデフ、19インチRAYS超軽量鍛造アルミホイール、ブリヂストンポテンザS007高性能タイヤ、ニッサンパフォーマンスブレーキが追加される。

ヘリテージエディションパッケージは、「パフォーマンス」グレード専用オプションとして、車両本体プラス2940ドル（約43万円）で提供される。これにより、ヘリテージエディション付きパフォーマンスグレードの総額は5万5910ドル（約826万円）からとなる。

Zヘリテージエディションの登場にX（旧Twitter）では、「カッコよ！」「TWIN TURBOのロゴが懐かしい！Z32のやつだ！」などのリアクションが広がっている。

話題の中心はその「レトロさ」だ。昨今では珍しくなったエンジンスペックのデカールだが「ヘリテージエディション」は当時の意匠を再現している。第7世代の「Z」は特に歴代フェアレディZをオマージュしたスタイリングとなるが、今回のエディションは「懐かしい」と好評を博しており、サイドデカール単体で「オプション設定して欲しい！」という声もある。

また、「スポイラーいいですね！」「ミッドナイトパープルに近いのか、いやーかっこいい！」など、往年のファンをざわつかせている。

