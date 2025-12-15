ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ『ワゴンR』が全車「カスタムZ」デザインに統一、安全＆快適装備充実　価格は143万円から

スズキ ワゴンR HYBRID ZX（ベルベットダークレッドパール）
  • スズキ ワゴンR HYBRID ZX（ルーセントベージュパールメタリック）
  • スズキ ワゴンR HYBRID ZX（ノクターンブルーパール）
  • スズキ ワゴンR HYBRID ZX（デニムブルーメタリック）
  • スズキ ワゴンR HYBRID ZX（ブルーイッシュブラックパール3）
  • スズキ ワゴンR HYBRID ZX（ピュアホワイトパール）

スズキは、軽乗用車『ワゴンR』、福祉車両ウィズシリーズ『ワゴンR 昇降シート車』を一部仕様変更して、12月15日より発売した。

今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、安全機能を刷新。また、4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイ［カラー］や車線逸脱抑制機能を標準装備するなど、運転支援機能を充実させたほか、ステアリングヒーターを採用するなど快適装備も充実させた。

さらに、減衰接着剤の塗布などにより、快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性を実現したとしている。

デザインについては、外観デザインを1つに集約し、従来の「カスタムZ」のデザインをベースに、立体感を強調するグリル造形と表情豊かな3Dテクスチャーを用い、フロントデザインを一新。車体色には新たに「ベルベットダークレッドパール」、「ルーセントベージュパールメタリック」の2色を設定することで、上質感を表現した。

今回の一部仕様変更に伴い、福祉車両ウィズシリーズ「ワゴンR 昇降シート車」についても同様の変更を実施している。

ラインアップは、標準車の「ZL」とマイルドハイブリッド車の「HYBRID ZX」を設定。それぞれに2WD、4WDを用意し、ZLには5速MTも用意する。

価格はZLが143万円（2WD）から、HYBRID ZXが170万9400円（2WD）から。昇降シート車は174万2000円（2WD）から。

《レスポンス編集部》

