福祉車両に「ナノメタックスコーティング」、「健康長寿の車」サービス開始…介護疲れ軽減へ

「ナノメタックス」に光テクノロジー「健光浴」を照射させて、霧状に噴霧コーティングする水煙加工を用いたファイテンの技術
ボディケアカンパニーのファイテンは、京都を拠点に福祉車両のレンタルや販売・メンテナンスを展開するミズタニと、カラダを「自然にケア」できる次世代のリラックス福祉車両「健康長寿の車」のサービスを12月15日に開始した。

本サービスは京都商工会議所が主催する「知恵1グランプリ」でコラボレーション部門優秀賞を受賞し、本格的な運用に向けて始動した。

車のドアを開ければ全てが「ナノメタックスコーティング」に包まれる空間。赤ちゃんから子ども、家族、運転手、介護者が、無意識にボディケアができ、とにかく乗って移動しているだけでカラダがととのう「車」を目指した。

高齢化社会の進展に伴い、介護者が抱える「介護疲れ」は深刻な社会問題となっている。本サービスは、介護者が少しでも心穏やかに運転でき、安心に包まれる環境を提供する。通院などで移動が多い方や、介護を必要とされる方とそのご家族の移動に、心地よさという新たな価値を届け、福祉車両の新たな在り方を創造する。

利用者からは「運転してきた時は腰の張りが気になっていたが、張り感なくスムーズに運転できている」「何となく疲労が少ない感じで、頭の中のモヤモヤ感や疲労感が軽くなったという実感をした」といった声が寄せられている。

福祉車両を単なる移動手段だけでなく、乗る人もサポートする人も笑顔になれる「快適な空間」を作り出す。そして、福祉車両に快適性や乗る楽しみを付加し、誰もが心地よく活動的に利用できるモビリティとしての価値を高めていく。

ミズタニは京都を中心に福祉車両のレンタル・販売・メンテナンスなどを手がける「福祉車両のコンシェルジュ」。豊富な在庫、レンタルやサブスクリプションにも対応し、車椅子利用者や介護者に寄り添ったサービス提供で、高い支持を得ている。

ファイテンは1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきた。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアチタン技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出している。世界各国で100余りの特許を取得し、一般ユーザーからトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けている。

