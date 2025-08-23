ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ「EVでキャンプ」の魅力アピール、「アウトドアデイジャパン神戸2025」に新型軽EV出展へ

ホンダN-VAN e: 純正アクセサリー装着車
  • ホンダN-VAN e: 純正アクセサリー装着車
  • ホンダN-ONE e: 純正アクセサリー装着車
  • ホンダ ステップワゴンスパーダ 純正アクセサリー装着車
  • ホンダ フリードクロスター 純正アクセサリー装着車

ホンダアクセスは、9月27日・28日に兵庫県神戸市のメリケンパークで開催される「アウトドアデイジャパン神戸 2025」にHondaキャンプとして出展する。テーマは「楽しい休日。とことん、遊び尽くすぞ。」だ。

ブースには2025年秋発売予定の新型軽乗用EV『N-ONE e:』と商用EV『N-VAN e:』の2台の電気自動車が登場する。これらの車両はクルマに蓄電した電気をAC100V・最大1500Wで取り出し、アウトドアレジャーに活用できる。火を使わず電化製品を利用する新しいアウトドアの楽しみ方を提案する。

ホンダN-ONE e: 純正アクセサリー装着車ホンダN-ONE e: 純正アクセサリー装着車

さらに、広い室内空間と多彩なシートアレンジが可能な『ステップワゴンスパーダ』と『フリードクロスター』も加えたホンダ車4台を展示。純正アクセサリーやアウトドアグッズを使った車中泊やキャンプのシーンを体感できる。

体験コンテンツではModuloスマイルの池永百合さんをMCに迎え、シートアレンジや純正アクセサリーの使い方を紹介するデモンストレーションを実施。子どもから大人まで楽しめるクイズラリーも用意している。

ホンダ フリードクロスター 純正アクセサリー装着車ホンダ フリードクロスター 純正アクセサリー装着車

入場無料、ペット同伴可、雨天決行。

アウトドアデイジャパンはキャンプやアウトドア関連の体験型イベントとして国内最大級だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

ホンダ N-ONE

ホンダ N-VAN

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ホンダ（本田技研工業）

軽自動車

★イベント開催予定

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES