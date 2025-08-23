ホンダ「EVでキャンプ」の魅力アピール、「アウトドアデイジャパン神戸2025」に新型軽EV出展へ

ホンダアクセスは、9月27日・28日に兵庫県神戸市のメリケンパークで開催される「アウトドアデイジャパン神戸 2025」にHondaキャンプとして出展する。テーマは「楽しい休日。とことん、遊び尽くすぞ。」だ。

ブースには2025年秋発売予定の新型軽乗用EV『N-ONE e:』と商用EV『N-VAN e:』の2台の電気自動車が登場する。これらの車両はクルマに蓄電した電気をAC100V・最大1500Wで取り出し、アウトドアレジャーに活用できる。火を使わず電化製品を利用する新しいアウトドアの楽しみ方を提案する。

ホンダN-ONE e: 純正アクセサリー装着車

さらに、広い室内空間と多彩なシートアレンジが可能な『ステップワゴンスパーダ』と『フリードクロスター』も加えたホンダ車4台を展示。純正アクセサリーやアウトドアグッズを使った車中泊やキャンプのシーンを体感できる。

体験コンテンツではModuloスマイルの池永百合さんをMCに迎え、シートアレンジや純正アクセサリーの使い方を紹介するデモンストレーションを実施。子どもから大人まで楽しめるクイズラリーも用意している。

ホンダ フリードクロスター 純正アクセサリー装着車

入場無料、ペット同伴可、雨天決行。

アウトドアデイジャパンはキャンプやアウトドア関連の体験型イベントとして国内最大級だ。