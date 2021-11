BMW Mの高性能電動SUV『XM』…ティザー公開

BMWは11月26日、米国フロリダ州で開催される「アート・バーゼル・マイアミ」に合わせて、11月29日20時(日本時間11月30日10時)にワールドプレミアする予定のBMW『コンセプトXM』 (BMW Concept XM)のティザー映像を公開した。

コンセプトXMは、BMW Mブランドが電動パワートレイン搭載の高性能モデルを提案する1台となる。BMW Mのおよそ50年の歴史において、最も表現力豊かな1台となり、BMWがラグジュアリークラスに新しいフロントデザインを提示するという。

コンセプトXMには、照明付きの大型キドニーグリルが採用される。また、ティザー映像からは、ルーフに補助ライトを装着しているのが確認できる。

BMWは、アート・バーゼル・マイアミで、BMWの新しいラグジュアリーフェイスを見てほしい、としている。



A unique moment is about to be born. @ArtBasel plays host to the new BMW Concept XM. #TheConceptXM #BMWXM #BMWM pic.twitter.com/PzR4CnxAzI