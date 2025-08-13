ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

600万通り以上のカスタムを実現!? 710馬力SUV『デュランゴSRTヘルキャット』の新グレード

ステランティスのダッジブランドが、『デュランゴSRTヘルキャット』の2026年モデルに、新グレードの「ジェイルブレイク」を米国で設定した。史上最強のガソリンエンジンSUVをベースに、600万通り以上のカスタマイズの組み合わせを可能にする。

ジェイルブレイクは、710hpのパワー、645lb-ftのトルクを発生するスーパーチャージド6.2リットルHEMIヘルキャットV8エンジンを搭載。従来の色や機能の組み合わせ制限を撤廃し、究極のマッスルユーティリティビークルを実現する。

カスタマイズオプションは多岐にわたる。外装色は新色のグリーンマシンを含む6色から選択可能。ホイールは6種類のフィニッシュオプションがあり、ブレンボブレーキキャリパーは赤、黒、黄、オレンジの4色から選べる。

外装バッジはシルバー、赤、ブラスモンキー、ミッドナイトメタリックの4色、フェンダーバッジはオレンジと黄色を用意。デュアルストライプは青、ガンメタル、赤、レッドライン赤/黒、シルバーの5種類から選択できる。

内装では、シートカラーと構成を5種類用意。ブラックラグーナレザー/アルカンターラの5人乗りと7人乗り、6人乗り仕様ではハンマーヘッドグレー、セピア、デモニックレッドラグーナレザー、エボニーレッドナッパレザーオプションを設定した。シートベルトも黒、ハンマーヘッドグレー、赤、セピアの4色から選択可能だ。

特別なカスタムカラープログラムでは、選ばれた顧客がダッジコンシェルジュと協力し、ほぼ任意の色でペイントできる「ワンオフ」仕様も選択できる。

単独オプションには、19スピーカーハーマンカードンシステムを含むプレミアムグループ、SRTアルカンターラステアリングホイール、SRTブラックエキゾーストチップ、スエードヘッドライナー、パワーサンルーフ、トレーラートウグループIV、ピレリ3シーズンタイヤなどを用意する。

