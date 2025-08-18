ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ダッジのSUV『デュランゴ』、最大710馬力の「HEMI V8」エンジンに1本化

ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル
  • ダッジ『デュランゴ』の2026年モデル

ステランティスのダッジブランドが、2026年モデルのSUV『デュランゴ』の全モデルにHEMI V8エンジンを標準搭載する。これにより、ドライバーはこれまで以上のパワー、性能、価値を手に入れることができる。

2026年ダッジ デュランゴのラインナップには、GT、R/T、SRTヘルキャットの各モデルが含まれ、それぞれ5.7リッター、392立方インチ（6.4L）、6.2リッタースーパーチャージドHEMI V8エンジンを搭載する。この変更により、デュランゴGTとR/Tに大幅な馬力向上と性能アップがもたらされる。全2026年ダッジ デュランゴモデルは、最大8700ポンドのクラス最高の牽引能力を実現している。

デュランゴGTとSRTヘルキャットは第4四半期にディーラーに到着予定だ。デュランゴR/T AWDの注文は今年後半に開始される。

デュランゴGTは伝説的な5.7リッターHEMI V8の追加により性能が向上し、従来のV6搭載モデルより65hp多い出力を実現した。米国希望小売価格4万2495ドルからのデュランゴGTは、業界で最も手頃な価格のAWD V8車両となる。

5.7リッターHEMIアップグレードにより、GTは360hpと390lb-ftのトルクを発揮し、22%多い馬力、50%多いトルク、0-60mph加速時間の1秒以上短縮（7.4秒から6.2秒へ）、40%向上した牽引能力、より攻撃的な排気音と走行感覚を提供する。燃料節約技術により、効率性のための4気筒モードとパワーが必要な時の完全V8モードを seamlessly切り替える。

ダッジ デュランゴR/Tは初めて392 HEMI V8を標準搭載し、475hpと470lb-ftのトルクを発揮する。これは従来の5.7リッターHEMI搭載R/Tより115hp向上し、5万ドル以下で業界最高の馬力を実現している。

2026年ダッジ デュランゴSRTヘルキャットは、スーパーチャージド6.2リッターHEMI V8エンジンから710hpと645lb-ftのトルクを発揮し、これまでに製造された最もパワフルなガソリン駆動SUVとして復活する。0-60mph加速わずか3.5秒、クォーターマイル11.5秒、最高速度180mphを実現している。

《森脇稔》

