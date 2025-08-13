ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

無限が早くも『N-ONE e:』をカスタマイズ！ コンセプトは「カジュアルスポーツEV」

無限『N-ONE e:』用カスタマイズパーツ
  • 無限『N-ONE e:』用カスタマイズパーツ
  • 15インチアルミホイール「CK8」
  • リアセンターディフューザーとリアデカール
  • 無限『N-ONE e:』用カスタマイズパーツ
  • 無限『N-ONE e:』用カスタマイズパーツ
  • スポーツマット、ドアインナープロテクター、スカッフプレートなどの装着例
  • スポーツラゲッジマットとリアデカール

無限ブランドを展開するM-TECが8月9日、2025年秋発売に発売が予定されているホンダ『N-ONE e:』用として開発中の各種無限パーツを先行公開した。

今回発表されたパーツは「Casual Sport EV」をコンセプトに開発されており、スポーティかつ大人な遊び心を演出する内容となっている。

リアセンターディフューザーとリアデカールリアセンターディフューザーとリアデカール

エアロダイナミクス関連では、フロントアンダースポイラー、サイドスポイラー、リアセンターディフューザー、ルーフスポイラーを用意。これらのエアロパーツにはマットブラック塗装を採用し、N-ONE e:をよりスポーティに引き立たせる。

ハンドリング性能向上のためのパーツとして、パフォーマンスダンパーや15インチアルミホイール「CK8」も開発している。

15インチアルミホイール「CK8」15インチアルミホイール「CK8」

クルマにアクセントを加えるデカール類では、フロント、サイド、リア各部に「MUGEN」ロゴを大胆に配置したデザインを設定。個性的な一台を演出できる仕様となっている。

ユーティリティアイテムでは、ベンチレーテッドバイザー、スポーツマット、スポーツラゲッジマット、ドアインナープロテクター、スカッフプレート、ハイドロフィリックミラーなどを用意し、実用性とスポーツ性を両立させている。

無限『N-ONE e:』用カスタマイズパーツ無限『N-ONE e:』用カスタマイズパーツ

それぞれの価格や発売時期については改めてアナウンスするとしており、N-ONE e:の発売に合わせた展開が予想される。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

無限（M-TEC）

ホンダ N-ONE

ホンダ（本田技研工業）

アフターマーケット

電気自動車 EV、PHEV、BEV

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES