ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『3シリーズ』が50周年！ 日本だけの限定車発表に、SNSでは悲喜こもごも？

BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車と初代
  • BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車と初代
  • BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車と初代
  • BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車
  • BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車
  • BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車
  • 歴代BMW 3シリーズ
  • BMW 3シリーズ 初代（E21）
  • BMW 3シリーズ 初代（E21）

BMW『3シリーズ』の誕生50周年を記念した日本限定車「BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車」が、8月5日より受注を開始した。50周年の知らせを受け、SNSでは「元BMWオーナーとして感慨深い」といったコメントのほか、「良いお値段するねー」など、限定車の価格に驚くファンの声も。

今回発表された限定車は、1975年に初代モデルが誕生したBMW 3シリーズの50周年を記念した日本専用モデル。セダンとツーリングの両ボディタイプで展開され、3つのグレードを用意する。

特別装備として、通常では選択できない「50周年記念バッジ」を装着するほか、19インチMアロイホイール、Mスポーツブレーキ、Mライトシャドウライン、室内ドアハンドルへのシルバー加飾などを標準装備する。

BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車と初代BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車と初代

最新世代の安全機能・運転支援システムも搭載され、高速道路での渋滞時にステアリングから手を離しての走行が可能な「ハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能」や、「OK, BMW」の音声操作、BMWデジタルキーによるスマートフォンでの車両操作なども利用できる。

価格はガソリンエンジンの「BMW 3 Series 50th Anniversary Limitedセダン」が698万円、「BMW M340i xDrive 50th Anniversary Limitedセダン」が1096万円。ディーゼルエンジンの「BMW 320d xDrive M Sport 50th Anniversary Limitedセダン」が836万円。ツーリングはそれぞれ30万円高（M340は28万円高）の設定となっている。

日本全国合計710台限定の設定で、「BMW 3 Series 50th Anniversary Limited」がセダン400台・ツーリング200台、「BMW 320d xDrive M Sport 50th Anniversary Limited」がセダン・ツーリング各50台、「BMW M340i xDrive 50th Anniversary Limited」がセダン・ツーリング各5台となる。

BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車

この発表を受け、50周年であることを知ったファンも少なくないようで、X（旧Twitter）では「BMW3シリーズが50周年らしい 元BMWオーナーとして感慨深い」「BMWを知れば知るほど、3シリーズの奥深さ、BMWの基本理念が詰まってるなって感じる車」「シビックはおろかアコードより後発のクセにデカいツラしとったんか！ ブランドイメージって大事よね」といったコメントが寄せられていた。

限定車については、「スパークリンググラファイトやん！ これはかっこよすぎる」など特別な外観や装備を歓迎する声がある一方で、関心の多くはその価格にあるようだ。

「アラいいじゃない！ …866万円！！！？？？」（編集部注：320d xDrive M Sport ツーリングの価格）「50周年記念限定車良いお値段するねー」「E36の新車なら400万円台で買えたもんだが」など、高騰する車両価格を嘆く声も聞かれた。

BMW 3シリーズ 誕生50周年記念特別限定車は現在注文を受け付けており、11月から納車を予定している。

歴代BMW 3シリーズ歴代BMW 3シリーズ
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW 3シリーズ

BMW

セダン

ステーションワゴン

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES