「ソリテール」プログラムの第一弾、1台限りのブガッティ『ブルイヤール』発表

1台限りのブガッティ『ブルイヤール』
ブガッティが、完全オーダーメイドの新プログラム「プログラム・ソリテール」を発表。同プログラムの第1弾として、『ブルイヤール』と名付けられたワンオフクーペを公開した。

プログラム・ソリテールは、ブガッティが1世紀以上にわたって受け継いできたコーチビルディングの伝統を現代に蘇らせる取り組みだ。20世紀初頭に自動車メーカーと専門のコーチビルダーが協力して美しいボディを製作していた時代を彷彿とさせる。ジャン・ブガッティがこの技術を社内に取り込み、「タイプ57 SCアトランティック」などの名車を生み出した歴史を踏まえている。

ブルイヤールという名前は、創設者エットーレ・ブガッティが愛した馬にちなんで付けられた。この馬は特別な仕組みで自分で厩舎の扉を開けることができ、雪のように白い毛色に夏の朝霧のような微妙な色合いが混じった美しい姿をしていた。エットーレが最も愛した馬で、スピード、美しさ、比類なき優雅さを体現していたという。

ブルイヤールは、ブガッティのW16エンジン搭載プラットフォームの頂点に位置する。1600馬力を発生するクアッドターボチャージャー付きの伝説的なエンジンを搭載し、約20年にわたるエンジニアリングの卓越性と改良の成果を結集している。

デザインは古典芸術の原理に従い、要素間の関係が即座に視覚的な魅力を生み出すよう配慮されている。車両下部3分の1を暗いトーンで仕上げることで車の影と視覚的につながり、上部3分の2の印象を軽やかで動的なシルエットに見せる効果を狙った。これにより車体がより低く長く見え、ホイールも比例的に大きく見える仕上がりとなっている。

《森脇稔》

