コルベット史上最強の「ZR1X」、60年ぶりマット塗装の限定車は約3575万円から

シボレー『コルベット ZR1X』の「クエイル シルバー リミテッド エディション」
シボレーは、ハイブリッドスーパーカー『コルベット ZR1X』の限定モデル「クエイル シルバー リミテッド エディション」を米国で発表した。価格は24万1395ドル（約3575万円）からで、2026年から生産を開始する。

同車は8月15日、カリフォルニア州カーメルで開催される「ザ・クエイル、ア・モータースポーツ・ギャザリング」で初公開される予定だ。

最大の特徴は、1960年代以来となる工場出荷マット塗装「ブレード シルバー マット」の採用だ。この塗装は1957年から1959年にかけてC1コルベットに採用された「インカ シルバー」からインスピレーションを得ている。

コルベットZR1Xは、LT7ツインターボV8エンジンとフロントアクスル電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムで1250hpを発生。0-96km/h加速は2秒以下、最高速度は375km/hを実現する。

限定モデルは3LZコンバーチブルのみに設定され、各車両には「リミテッド エディション」プレートと限定番号が付与される。インテリアには新色「スカイ クール＆ミディアム アッシュ グレー ウィズ ハバネロ アクセント」を採用し、オレンジ塗装のキャリパー、ブラック排気管、カーボンフラッシュ塗装ミラーを装備しているる。

