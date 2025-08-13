ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「リアウィンドウがない」のが斬新と評価！ ポールスター『4』がデザイン賞の最高賞に

スウェーデンのEVメーカー、ポールスターの『ポールスター4』が、2025年レッドドット賞のプロダクトデザイン部門で最高賞の「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞した。

レッドドット賞は世界最大級の権威あるデザインコンペティションの一つ。審査員は、ポールスター4の特徴的なリアウィンドウなしのデザインの独創性を高く評価し、クーペのスポーティな美しさとSUVの広さや実用性を見事に融合させた点を称賛した。

ポールスター4は、フレームレスサイドミラー、デュアルブレードヘッドライト、太陽系からインスピレーションを得たアンビエントライティングなど、細部にわたるデザイン要素も特徴的だ。

審査員は「ポールスター4は、このような先進的な車両の技術的複雑さを、シンプルさと明確性というデザイン品質と見事に調和させることに成功している」とコメントした。

「ベスト・オブ・ザ・ベスト」賞は、業界に新たな基準を設定するデザインに贈られる最高の栄誉。ポールスターのグローバルデザイン責任者フィリップ・ロマース氏は「この受賞は、ポールスターのデザインチームの献身と情熱の証。独創的なデザインへの取り組みが審査員に響いたことを嬉しく思う」と述べた。

なお、『ポールスター3』とポールスター4の両モデルがプロダクトデザイン部門でレッドドットラベルを受賞している。ポールスターは過去にも、ポールスター2で「ベスト・オブ・ザ・ベスト」、ブランド・オブ・ザ・イヤー、ブランドアイデンティティ部門の「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞するなど、デザイン分野で高い評価を得ている。

《森脇稔》

