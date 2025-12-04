ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ポールスター、双方向充電サービスを米カリフォルニアで開始…EVを蓄電池として活用

ポールスター3による双方向充電サービスのイメージ
  • ポールスター3による双方向充電サービスのイメージ
  • ポールスター 3
  • ポールスター3
  • ポールスター3

ポールスターが、電気自動車を蓄電池として活用できる双方向充電技術を顧客に提供する第一歩を踏み出した。

【画像全4枚】

ホームエネルギー企業dcbelと提携し、米国カリフォルニア州のポールスター『3』の顧客向けに、車両から家庭への電力供給(V2H)、停電対策、スマート充電ソリューションを開始する。

双方向充電技術により、電気自動車はバッテリーの充電と放電の両方が可能になる。これにより車両から家庭や電力網へエネルギーを送ることができ、エネルギーコストの削減、家庭用バックアップ電源としての活用、地域電力網の支援、再生可能エネルギーの利用拡大が実現する。

今回の双方向充電ソリューションは直流(DC)を使用し、400ボルト電気アーキテクチャを採用するポールスター3の顧客向けにV2H機能を提供する。カリフォルニア州の住民を対象とした商用サービスで、州の補助金制度を活用できる。dcbelのホームエネルギーシステム「Ara」を含むこのサービスにより、顧客は年間最大1300ドルの充電コスト削減が可能で、停電時には最大10日間、車両をエネルギーバックアップとして使用できる。

カリフォルニア州の住民は、dcbelが管理するカリフォルニアエネルギー委員会のプログラムを通じて補助金を受けられ、エネルギーシステムと設置費用の大部分を相殺できる。

ポールスターは双方向充電機能の開発を継続し、将来的により広範なサービスを提供する計画だ。ドイツでは、パートナー企業ザプテックと共同で双方向充電対応のAC家庭用充電器「Zaptec Go2」を発売した。

今後、より多くの欧州市場への展開を予定している。この充電器はポールスター3に対応しており、将来的に車両で双方向充電機能が利用可能になった際に使用できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポールスター

電気自動車 EV、PHEV、BEV

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES