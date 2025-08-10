トヨタ『ハリアー』6年ぶりのフルモデルチェンジへ…注目ニュースベスト5　2025年上期

本記事は2025年上期に掲載された記事をランキング形式でご紹介。トヨタ『ハリアー』やVW『ID. Buzz』など、新型車やスクープ情報が多くの注目を集めた上期でした。2025年上記に話題となった情報をチェックしましょう。
トヨタは現在、人気クロスオーバーSUV『ハリアー』次期型の開発に着手していると見られ、最新情報を入手したスクープ班が予想CGを制作した。ハリアー次期型のワールドプレミアは、順調に行けば2026年後半と思われる。
フォルクスワーゲンジャパンは、初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本仕様をついに公開する。2022年に欧州で発売されてから話題になって3年、待望の日本導入に「やっと日本仕様が見れるのか」など話題になっている。
ダイハツは現在、スズキの大ヒット軽SUV『ジムニー』に対抗する新型SUVを開発中と噂されるが、スクープ班は2026年にも登場する可能性があるという情報を入手、そのデザインを大予想した。車名は『ラガー』か？
ダイハツは現在、軽ハイトワゴン『ムーヴ』次期型を開発中だが、その最終デザインを完全プレビューしよう。スクープ班で制作した予想CGは、入手したリーク画像をベースにしており、このデザインでほぼ間違いない。
スズキがかつて販売していた、軽2ドアオープンスポーツカー『カプチーノ』が復活だ！ 2024年の夏にいちどニュースが流れたが、スクープ班もあらためて情報を入手した。注目はボディサイズが軽自動車規格から普通車（道路交通法で小型車）に拡大されること。