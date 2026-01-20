ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「めちゃくちゃカッコいい」ARTAの「至高のシビック」にSNS興奮！ 1000万円超の価格にも驚き

オートバックスセブンは、レーシングスポーツブランド「ARTA」より、ホンダ『シビック・タイプR』をカスタムした「ARTA GT FL5」を、「東京オートサロン2026」で初公開した。これに対しSNS上では「キット価格でこれか」「ほんとにGTマシンみたい」など驚きの声が多く上がっている。

「ARTA GT FL5」のコンプリートキットも20台限定で販売される予定だ。価格は1350万円（税抜）。問い合わせはARTA GT FL5公式ウェブサイトで受け付けている。

ARTA（AUTOBACS RACING TEAM AGURI）は、SUPER GTをはじめ国内トップカテゴリーで活躍するレーシングチームであると同時に、アパレルやカー用品なども展開するレーシングスポーツブランドだ。

今回のカスタムカー開発は「ARTAのレースマシンを公道へ」をコンセプトに、レースファンが憧れる究極のカスタムカーを目指したもの。ベース車両はSUPER GT GT500クラスの参戦車両と同じシビック・タイプRだ。

開発は鈴木亜久里氏と土屋圭市氏が主体となってデザインとパフォーマンスパーツを厳選。さらに現役ドライバーの野尻智紀選手がサーキットで試作車をセットアップし、SUPER GTのノウハウを活用している。見た目と走りの両面に妥協のない仕上がりとなっている。

マシンの特徴は、大開口のフロントマスクによるダウンフォースと冷却効率向上、オーバーフェンダーに組み込まれたエアアウトレット付きダクト、タービンやサスペンションのトータルチューンアップ、迫力あるリアディフューザーとスワンネック型GTウイングを備えることだ。公道だけでなくサーキットでの限界性能も追求している。

これに対しX（旧Twitter）上では、「至高のシビック」「ほんとにGTマシンみたい」「めちゃくちゃカッコいい」など絶賛の声が多く見られた。

一方で、「欲しいんだけど価格が」「キット価格でこれか」「値段がなぁ」など、1000万円を超える価格に驚きの声も。また、「完売という噂」「目の前で商談始まってびっくりした」など、20台限定のキットに対し多くの購入希望者が集まっている様子も報告されていた。

