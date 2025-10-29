ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

大崎社長「スバルの強みはブランド」、パフォーマンスとアドベンチャー…ジャパンモビリティショー2025

スバル（ジャパンモビリティショー2025）
  • スバル（ジャパンモビリティショー2025）
  • スバル・パフォーマンスE STI（ジャパンモビリティショー2025）
  • スバル・アウトバック・ウィルダネス（ジャパンモビリティショー2025）
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス（ジャパンモビリティショー2025）
  • スバル・トレイルシーカー（ジャパンモビリティショー2025）
  • スバル（ジャパンモビリティショー2025）

10月29日のプレスデーを皮切りに開幕したジャパンモビリティショー2025で、スバルは、2台のコンセプトモデルと『トレイルシーカー』（日本仕様）を初公開した。大崎篤代表取締役社長はプレスカンファレンスで「ファンによって築かれた」と、ブランドを訴求した。

大崎社長は「スバルは、安全思想を“幹”に商品を開発してきた。この『安心と愉しさ』の価値軸はぶれない。自動車業界は転換期にあり、見通しは不透明だが、スバルには他社に真似できない強みがある。それがブランドだ。ブランドは“絆”を意味し、ファンによって築かれたものだ」と語った。

大崎社長は「パフォーマンスとアドベンチャー、2つのシーンで、ファンの“笑顔のスパイラル”を作っていく」と述べた。走る愉しさを表現するパフォーマンス・シーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するアドベンチャー・シーンという、2つのシーンだ。

パフォーマンス・シーンを演出する出品は、2台のコンセプトモデル『パフォーマンスE STI』コンセプトと『パフォーマンスB STI』コンセプトで、いずれも世界初公開だ。「スバルの世界観を感じられる車。走りを愉しんでもらえるようにDNAを継承していく」と大崎社長はいう。

アドベンチャー・シーンを演出する出品は、『フォレスター・ウィルダネス』プロトタイプと『アウトバック・ウィルダネス』プロトタイプ。大崎社長は、「ウィルダネスは北米で磨いてきた価値だ。これをグローバルに広げたい」とする。

また『トレイルシーカー』の日本仕様のプロトタイプも初公開した。スバルのグローバルバッテリーEV（BEV）ラインナップ第2弾で、「本格的な電動SUV」（大崎社長）だという。

《高木啓》

