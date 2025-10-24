「マジで来ちゃった！」中国ミニバンの日本導入発表に、SNSでは驚きの声「よく作り込んでる」「加速がすごい」など話題に

フォロフライは10月22日、ボルボカーズなどの親会社、中国のジーリー（吉利）ホールディング・グループのプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」のミニバン『ZEEKR 009』を日本国内向けに販売すると発表した。SNSでは「マジで日本にZEEKRきちゃった」「非常によく作り込んでいたので驚愕した」と驚きの声が集まっている。

【画像】日本導入が発表されたZEEKR 009

ZEEKR 009は、全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mmという堂々たるボディサイズに、最大7人が快適に過ごせる広大な室内空間を実現した高級MPV。国内プレミアムセグメントで初となる大型電動MPVとして、日本の顧客に斬新で特別な選択肢を届ける。

同モデルは、中国のみならず、すでに販売を開始しているオーストラリアやシンガポールなど、多くの市場で高い評価を得ている。今回、フォロフライの販売およびアフターサービス網などを活用し、国内展開する。

ZEEKR 009

2列目にはマッサージ機能付きキャプテンシートを装備。レッグレストや、シートヒーター、ベンチレーション、ヘッドレストスピーカーなど、多くの快適機能を標準搭載している。

また、120km/h走行時で64.5dBという優れた静粛性を実現。高速巡航時でも会話や音楽を快適に楽しめる高級MPVにふさわしい車内環境を提供する。また大型パノラマガラスルーフが自然光を取り込み、車室内を明るく開放的に演出する。

140kWhの容量を持つCATL製の第3世代バッテリー「Qilin」が搭載され、航続距離は822km（ZEEKRテスト値）を記録している。前後デュアルモーターによる最大出力は450kW（612hp）、最大トルク693Nmを発揮。車重は2870kgにもかかわらず、0-100km/h加速4.5秒という動力性能を実現している。

デザインは、元アウディのステファン・シーラフ率いるスウェーデンの「Zeekr Global Design Center（ジーカー・グローバル・デザインセンター）」が手がけ、洗練された北欧の流れを汲んだ車両に仕上げている。大型MPVでありながらCd値0.27という優れた空力性能を実現。存在感を放つ縦型フィン構造の大型フロントグリルや、1.47mに及ぶ一体型テールライトバーなど、プレミアムカーとしての風格と先進性を両立している。

ZEEKR 009

フォロフライはこれまで、海外OEMに製造委託するファブレス・モデルで「F1」シリーズをはじめとする商用EVを市場投入してきた。今回のZEEKR 009では、同社が培ってきた日本市場導入におけるノウハウを活用するとともに、現在全国で拡充を進めている同社アフターサービスネットワークとの連携により、顧客に安心して利用できる体制を整えている。

そんな「ZEEKR 009」に対して、X（旧Twitter）では「マジで日本にZEEKRきちゃった」「非常によく作り込んでいたので驚愕した」など国内導入や車両の性能、クオリティに驚きの声が集まっている。

快適性にも注目が集まっており「2列目をどれだけ快適に出来てるか気になる」「インテリアは凄く良い」と高評価の声が集まっている他、「0-100km/h加速4.5秒ってすごい」と見た目以上の性能に注目が集まった。「街中で観光客を乗せて巡回するハイヤーに良さそうね」といった声も。

10月29日に開幕（30日が特別招待日、31日から一般公開）するジャパンモビリティショー2025において、実車を国内初公開する予定で「JMS2025での楽しみが一つ増えたな」とのコメントも見られた。