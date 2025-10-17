スズキ『ジムニー』にACC搭載！ 仕様変更に「個人的には理想的」「アツいな」などSNSで反響

スズキは10月15日、軽四輪駆動車『ジムニー』と小型四輪駆動車『ジムニー シエラ』の一部仕様変更モデルを発表した。SNS上では「個人的に理想的なマイチェン」「ACC来るのか」などさまざまな反響が寄せられている。

【画像】スズキ ジムニー＆シエラの一部仕様変更モデル

今回の仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備した。また、アダプティブクルーズコントロール（全車速追従機能付）や後方誤発進抑制機能、スズキコネクトに対応し、安全機能と快適装備をさらに充実させた。

スズキ・ジムニー XC

両車種は、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

価格はジムニーが191万8400円から、ジムニー シエラが227万1500円から。11月4日より発売となる。

これに対しX（旧Twitter）上では「クルコン前走車速追従式になったのええな」「価格上昇とはいえ、前まで最上級グレードのみにクルコン装備だったのを考えると、個人的に理想的なマイチェンかもしれない」「アダプティブクルーズコントロールが付いたのだけはうらやましい」「ショートボディにもACC来るのか。アツいな」「ジムニー全車クルコン標準装備かぁ、前買った時はエアコンですらオプションだったのに」など、仕様変更で追加された運転支援システムに高評価の声が見られた。

スズキ・ジムニーのACCスイッチ

一方で、「30万円アップは軽には痛手」「自分が買った時からだと40万円位の値上げか」など、仕様変更に伴う値上げにとまどう声も。

また、「ミリ波レーダーと単眼カメラなのか…カスタムバンパーエ～ライこっちゃ！」「ついにフロントバンパーにもセンサー付くのか 林道とかどうなるんだろ？」など、カスタム需要が高くオフロード走行もこなすモデルだけに、運転支援システムとの適合にも関心が寄せられていた。

スズキ・ジムニー XC